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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:04 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع الأرصاد

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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  توقعات الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع
 
 
 
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع الذى تشهده درجات الحراره بدء من اليوم الإثنين، متوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة.
 
 
 
 
سلطت صحيفة "فوكوس تيك" الإيطالية الضوء على اكتشاف مجموعة من العلماء المصريين سلسلة من العوارض الخشبية التى تم تفكيكها بعناية، وتم ازالتها بعناية فى حفرة بجانب الهرم الأكبر، وقالت إن هذا الاكتشاف يكشف سر بناء الهرم بعد أكثر من 4 آلاف عام من بناءه .
 
 
 
 
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوى العام والتعليم الفنى بأنواعه للعام الدراسى 2019 /2020 حيث تم تحديد 205 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة.
 
 
 
 
نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر ميناء الإسكندرية البحرى تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقه عنها بمبلغ 40مليون جنيه.
 
 
 
 
 
"هذه الخطبة حقى عليكم" بهذا الكلمة المبتذلة حاول التكفيرى هانى السباعى الحاصل على حق اللجوء فى بريطانيا أن يقنع أتباعه فى مساجد لندن بأنه من حقه أن يدافع عن نفسه من أعلى المنابر بعدما تم انتقاد أفكاره المتطرفة عبر تقارير صحفية مصرية.
 
 
 
 
 
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
 
 
 
 
 
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين، فى وضع أكليل الزهور وذلك فى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، وفيما تم عزف السلام الوطنى لكل من جمهورية مصر العربية وبيلاروسيا، وذلك قبل بدء المباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين.
 
 
 
 
 
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على وضع وكالة "بلومبرج" العالمية، الاقتصاد المصري ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم.
 
 
 
 
 
 
أحكام صادمة أصدرتها محكمة نوتنجهام البريطانية فى قضية مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى، بعد تعرضها لاعتداء وحشى، فيما سيتم إصدار دفعة جديدة من الأحكام فى وقت لاحق من الشهر الجارى فى جريمة صنفها كثيرون بالاعتداء العنصرى.
 
 
 
 
 
قال المستشار إدريس الدرسى أحد أعيان القبائل الليبية إن الشعب الليبى يرفض المؤتمر الذى يروج له المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة، لإعادة تدوير جماعة فى ليبيا مجددا، ورفض مبادرة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

أخبار ليبيا

تنسيق الجيزة

الرئيس السيسى

الثانوية العامة

امتحانات الثانيوة العامة

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