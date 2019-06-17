مقتل 5 أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية جنوبى الصين

بكين (أ ش أ)

لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار فى منطقة (قوانجشى) ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبى الصين.

وذكرت السلطات فى (قوانجشى) فى بيان اليوم الاثنين، أن أمطارًا غزيرة قد اجتاحت محافظة لينجيون بمنطقة (قوانجشى)، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية أسفرت عن مقتل شخصين، فيما جرفت الفيضانات عددًا من السيارات على قطاع من الطريق، حيث عثر رجال الإنقاذ على 4 سيارات وتأكد مقتل 3 أشخاص آخرين.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تعطيل حركة المرور، ومحاصرة 60 أسرة فى إحدى قرى المنطقة، فيما تم تفعيل حالة الطوارئ فى المناطق التى تأثرت بالأمطار.