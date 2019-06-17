مرض غامض يتسبب فى وفاة 100 طفل بالهند خلال شهر.. وشبهات حول نوع من الفاكهة

كتبت ريم عبد الحميد

تسبب مرض غامض فى الهند فى وفاة نحو 100 طفل خلال هذا الشهر فقط، ولم يعرف بعد السبب وراءه وإن كانت الشبهات تدور حول نوع من الفاكهة يسمى ليتشى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" فى تقرير لها عن هذا الأمر إن الأطفال يذهبون للنوم بأفضل ما يمكنهم فى ظل الحر الشديد، وفى الصباح تبدأ نوبات ارتفاع درجات الحرارة.

وفى هذا الشهر، توفى نحو 100 طفل فى الهند بسبب مرض يضعف أداء المخ ويرفع مستوى الجلوكوز فى الدم.

وحدثت الوفيات فى مدينة مظفر بور وما حولها فى ولاية بيهار الشمالية، وهى واحدة من أفقر المناطق فى الهند، ويصيب هذا المرض المنطقة كل صيف، لكن فى السنوات الأخيرة كان عدد القتلى أقل من 20.

لكن هذا العام توفى 97 طفلا على الأقل معظم دون السابعة، حسبما قال ألوك رانجان جوش المسئول الحكومى فى المنطقة، ولا يزال 100 آخرين فى المستشفيات. وتعد هذه الوفيات الأسوأ منذ عام 2014.

ويصف الأطباء المرض بأنه متلازمة التهاب المخ الحاد والتى تتسم أعراضها فى الظهور السريع للحمى ومصحوبة بالإرهاق. ولا يعرف السبب الواضح لهذا المرض. ففى مناطق أخرى بالهند، يتسبب فيروس يسببه الناموس فى انتشار المرض، لكن هذا الفيروس لم يكن موجودا فى أغلب الحالات فى مظفر بور.

لكن دراسة حديثة أجراها المركز الوطنى للتحكم بالأمراض فى الهند بالتعاون مع مراكز التحكم والوقاية من الأمراض فى الولايات المتحدة يشير إلى سبب أخر محتمل. فالمنطقة المحيطة بمظفر بور تنمو بها فاكهى الليتشى بشكل كبر. ووجدت الدراسة أن السموم التى تحدث بشكل طبيعى فى الفاكهة كانت مصدرا منطقيا للمرض، خاصة عندما لا يتناول الأطفال وحبة مسائية قبل يوم من إصابتهم بالمرض.

ويقول الباحثون إن تفشى هذا المرض العصبى الحاد غير المبرر يبدأ فى منتصف مايو ويبلغ ذروته فى يونيو بالتزامن مع موسم حضاد الليتشى الذى يستمر شهرا، ولفتوا إلى أن معظم الأطفال المصابين ينتمون لأسر ريفية فقيرة.