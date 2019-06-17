مرشح أمريكى مثلى يسعى لتكوين عائلة مع شريكه فى البيت الأبيض

أعرب بيت بوتيجيج، المرشح الديمقراطى المحتمل للرئاسة الأمريكية 2020، المثلى الجنس، عن رغبته فى تكوين عائلة داخل البيت الأبيض، مع شريكه الجنسى شاستين.

وبحسب وكالة الأسوشيتدبرس، الأمريكية، الأثنين، وردا على سؤاله بشأن تكوين اسرة، قال بوتيجيج "ما المانع"، وجاء ذلك فى مقابلة تليفزيونية بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بعيد الأب، والتى تتزامن مع الذكرى الأولى لزفافه على شريكه.

وقال المرشح الديمقراطى، وهو أيضا عمدة لبلدة ساوث بيند فى إنديانا، لشبكة سى.إن.إن، إنها ليست المرة الأولى التى يحصل فيها زوجين من نفس الجنس على الأطفال، ويسعى بوتيجيج إلى أن يصبح أول مرشح رئاسى مثلى الجنس من حزب سياسى كبير.

ويتنافس أكثر من 20 مرشحا على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام الرئيس دونالد ترامب، الذى يسعى لولاية ثانية.