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محصل مفصول من شركة غاز ينصب على المواطنين ويجمع مبالغ للتعاقدات بالإسكندرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:02 م
محصل مفصول من شركة غاز ينصب على المواطنين ويجمع مبالغ للتعاقدات بالإسكندرية حملة امنية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر

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ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على محصل موقوف عن العمل لقيامه بالنصب على المواطنين من أصحاب المحال التجارية، والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى.
 
ورد بلاغ لمباحث الأموال العامة من محامى، وكيل عن إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، يفيد قيام مُحصل بذات الشركة، 47 عاما، مقيم بمنطقة المنتزه، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدون وجه حق مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لعقاراتهم.
 
وجه اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى وقسم الأموال العامة، للتأكد من صحة الواقعة.
 
أكدت تحريات فريق البحث الجنائي صحة الواقعة، وأن الموظف المذكور سبق إيقافه عن العمل بتاريخ 17 فبراير الماضي، لاتهامه فى قضية إضرار بالمال العام.
 
وأضافت التحريات قيام المذكور بالتعاقد مع المواطنين، وخاصة أصحاب المحال التجارية لتوصيل الغاز الطبيعى لهم وتركيب عدادات غاز، بزعم أنه الموظف المختص بتوصيل الغاز الطبيعى للعقارات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.
 
وتبين من التحريات، قيام المذكور بالإستعانة ببعض الأشخاص مرتدين الزى المخصص للشركة المشار إليها، لإيهام المواطنين بأنهم من ضمن العاملين بها، وقدرتهم على توصيل الغاز لهم متخذين من منطقة شرق مدينة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ما يشكل استيلاء على المال العام.
 
وكشفت التحقيقات، قيام المتهم بعمليات حفر وتوصيل للغاز الطبيعى لبعض المحلات التجارية من شبكة الغاز الأرضية المغذية للغاز الطبيعى، ما يكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة، وإضراراً عمدياً بالمال العام ويعرض المواطنين للخطر.
 
ووفقا للتحقيقات، استغل المذكور عمله كمحصل للشركة المشار إليها فى اصطناع فواتير منسوب صدورها للشركة، مُثبت بها مبالغ مالية بزعم أنها القيمة المستحقة عن استهلاك المواطنين للغاز الطبيعى.
 
وأسفرت جهود فريق البحث، إلى تحديد بعض المجنى عليهم، ثلاثة أشخاص محددين فى تلك الواقعة، قرروا بتعاقدهم مع المحصل المذكور لتوصيل الغاز، وتركيب عدادات للمحلات التجارية الخاصة بهم، وتحصله من كل منهم على مبلغ 35 ألف جنيه مقابل ذلك.
 
ومن جانبها، أكد مسئولو شركة الغاز المعنية، بعدم صحة أرقام العدادات التى تم تركيبها للمجنى عليهم، والمُثبت بها شعار الشركة، وأوضحوا بأنه تم إجراء مسح شامل والكشف عن العديد من العدادات، أسفر عن وجود بعض المخالفات وتركيب عدادات منسوبة للشركة ولشركة أخرى بمعرفة المتهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

محافظه الاسكندريه

امن الاسكندريه

مديريه امن الاسكندريه

محصل غاز

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