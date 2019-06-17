محافظ أسيوط يعلن عن مسابقة لتصميم نصب تذكارى لشهداء الجيش والشرطة

أسيوط- ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن مسابقة لتصميم نصب تذكارى للشهداء بالمحافظة ليكون تخليدًا لذكرى وتضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ويحمل أسماء الشهداء السابقين واللاحقين من أبناء المحافظة ويكون مزارًا عامًا للأهالى فى سابقة هى الأولى فى تاريخ المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان له اليوم،إلى إنه يمكن لجميع الفنانيين والشباب والهواة المشاركة فى المسابقة التى سيتم تشكيل لجنة من الفنانيين والمتخصصين لاختيار الأعمال الفائزة والخروج بتصميم فى صورة جمالية وحضارية مشرفة تكريمًا وتخليدًا لأرواح من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن وتقديرًا لبطولات القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب.

وأكد المحافظ على أهمية إنشاء مثل هذا النصب التذكارى على غرار النصب التذكارى للجندى المجهول وذلك تخليدًا للشهداء الذين فقدوا أرواحهم فى سبيل الوطن وأداء الواجب من أبناء المحافظة وإحياءًا لذكراهم بيننا وترسيخًا لروح الانتماء للوطن وقدوة ونبراسًا يقتدى به الشباب وعرفانًا ووفاءًا لولاء الشهداء على أن يتم إعداد الشكل النهائى لتصميم النصب التذكارى للشهداء وتحديد موقعه بأحد الميادين الهامة بالمحافظة أو مقترح بميدان قناطر أسيوط الجديدة للبدء فى تشييده ليكون رمزًا للجندى المصرى والفداء والتضحية.