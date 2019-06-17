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محافظ أسيوط يستقبل أسرة الشهيد "أبانوب" ويمنحهم وسام المحافظة

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:08 م
محافظ أسيوط يستقبل أسرة الشهيد "أبانوب" ويمنحهم وسام المحافظة محافظ أسيوط وأسرة الشهيد
أسيوط ضحا صالح

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استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمكتبه أسرة الشهيد البطل "أبانوب ناجح مرزق عطية" ابن قرية بنى قرة بمركز القوصية، والذى استشهد في الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ومنح المحافظ - خلال اللقاء – أشقاء الشهيد "شنودة وجرجس" وسام المحافظة تقديرًا لدور نجلهم الوطنى ونضاله وشجاعته في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، ومشيرا إلى أن إطلاق اسم الشهيد على كوبرى قرية بنى قرة بمسقط رأسه تخليدا لذكرا فضلا عن الإعلان عن مسابقة لإقامة نصب تذكارى لشهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة يسجل به جميع أسماء الشهداء السابقين واللاحقين تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.

وأكد محافظ أسيوط، أن باب مكتبه مفتوحا أمام جميع أسر الشهداء وجميع المواطنين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل علي توفيرها، ومؤكدًا أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم فى سبيل الدفاع عن وطنهم وأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرًا برعاية أسر الشهداء والمصابين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ أسيوط بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء لتلبية كافة متطلباتهم تقديرًا منه لما قدموه للدفاع عن أمن واستقرار الوطن.


 
 
 
 

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أخبار أسيوط

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