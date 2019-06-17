قائد عسكرى صينى يبحث مع رئيس الأركان الباكستانى الأمور المتعلقة بالأمن الإقليمى

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بحث قائد القوات البرية لجيش التحرير الشعبى الصينى الجنرال هان ويجيو، مع رئيس أركان الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الاثنين، الأمور المهنية، إلى جانب الأمور المتعلقة بالأمن الإقليمى.

جاء ذلك خلال لقاء قائد القوات البرية لجيش التحرير الشعبى الصينى، الذى يزور باكستان حاليا، مع رئيس أركان الجيش الباكستانى فى مكتبه فى المقر العام للجيش الباكستانى بمدينة راولبندى، اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن جاويد باجوا جدد دعم الجيش الباكستانى الثابت لأمن وسلامة الممر الاقتصادى الباكستاني-الصينى، من جانبه، ثمّن الجنرال الصينى إنجازات الجيش الباكستانى فى القضاء على الإرهاب، وجهوده المتواصلة للاستقرار والسلام على الصعيد الإقليمى.