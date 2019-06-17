سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 08:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

فيديو.. لحظة وصول منتخبات أمم أفريقيا وتأمين اللاعبين والضيوف والملاعب

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:17 م
فيديو.. لحظة وصول منتخبات أمم أفريقيا وتأمين اللاعبين والضيوف والملاعب
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تشهد شوارع وميادين المحروسة انتشار شرطى لتأمين كافة فعاليات بطولة أمم أفريقيا2019، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن وحتى فندق إقامتها، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

وتم تعيين الإرتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والإستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الإرتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية ، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتهدف الخطط الأمنية الموضوعة إلى تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للاستمتاع بالبطولة التى يشاهدها العالم، والعمل على إنجاح البطولة وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (1)
 

 

تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (2)
 

 

تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (3)
 
 
تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (4)
 

 

تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (5)
 

امم افريقيا

تامين بطولة امم افريقيا

الكان

الكان الافريقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ادخلوها بسلام آمنين".. مصر تفتح ذراعيها للقارة السمراء قبل إنطلاق الأمم الأفريقية.. وزير الداخلية يوجه بإتاحة التيسيرات اللازمة لاستقبال مشجعى المنتخبات.. وتعزيزات أمنية بمحيط الملاعب وأماكن إقامة المشجعين

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:30 م

فيديو .. وصول منتخب مصر لبرج العرب استعدادًا لمواجهة غينيا ودياً

الأحد، 16 يونيو 2019 08:05 م

فيديو.. وصول منتخب غينيا إلى برج العرب لمواجهة الفراعنة وديا

الأحد، 16 يونيو 2019 07:52 م

تعرف على مواعيد وصول منتخبات المجموعة السادسة بالاسماعيلية

الخميس، 13 يونيو 2019 08:03 م

وصول منتخبى نيجيريا وزيمبابوى مطار القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

وفاة محمد مرسى العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

وفاة محمد مرسى العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة