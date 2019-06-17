فيديو.. جماعة الإخوان الإرهابية.. تاريخ مُلطخ بدماء المصريين

جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها على مر السنين، فمنذ أن تم إعلانها وحتى اليوم، بدأت بقتل الأبرياء لتحقيق أطماعهم السياسية في حقبة الخمسينات والستينات من تاريخ مصر، مروراً بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وصولاً بالعمليات الإرهابية المنظمة التي تستهدف أبناء مصر من كل الأطياف.

على مدار سنوات مضت، وتلك الجماعة الإرهابية تحاول نشر سمومها بين أبناء المجتمع المصري المترابط، وتستقطب أبناء الوطن الأنقياء باسم الدين، لتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها التي باتت واضحة للجميع الآن بعد أن انكشفت حقيقتهم وسقط قناع الدين الذي عاشوا به لسنوات.