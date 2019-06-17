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فيديو.. الرئيس السيسى يتفقد استاد القاهرة قبل حفل افتتاح أمم أفريقيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:56 ص
فيديو.. الرئيس السيسى يتفقد استاد القاهرة قبل حفل افتتاح أمم أفريقيا الرئيس السيسى يتفقد ستاد القاهرة
كتب – محمد الجالى وأحمد عصام

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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو، لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى استاد القاهرة أمس الأحد، لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". 
 
 
ويقام حفل افتتاح البطولة الجمعة المقبل، حيث تنطلق بمباراة مصر وزيمبابوى، ضمن مباريات المجموعة الأولى التى تضم أيضا منتخبي أوغندا والكونغو الديمقراطية.
 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن الزيارة إن الجولة التفقدية هدفت للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذى سيشهد فعاليات حفلى افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.
 
واطلع الرئيس علي أعمال التطوير والتحديث، ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتى شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
 
 
 
 

السيسي

كاس الامم الافريقية

افتتاح كاس الامم الافريقية

استاد القاهرة

الكان

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