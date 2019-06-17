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فرنسا وألمانيا وإسبانيا تدشن مقاتلة أوروبية من الجيل الجديد تقدر بمليار يورو

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:11 م
فرنسا وألمانيا وإسبانيا تدشن مقاتلة أوروبية من الجيل الجديد تقدر بمليار يورو تدشين مقاتلة أوروبية جديدة
كتب بلال رمضان

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وقعت فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اليوم، الاثنين، اتفاقا للتعاون من أجل تصميم جيل جديد من الطائرات المقاتلة كعامل أساسى لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على دعم من الخارج.

ووقع وزراء دفاع الدول الثلاث على اتفاقية لتدشين إطار عمل للتعاون الثلاثى فى المشروع الطموح الذى يحمل تسمية "نظام القتال الجوى المستقبلى" (FCAS) ويضم، علاوة على المقاتلة الجديدة، إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة متطورة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، الذى نقل عن وكالات عالمية، أثناء معرض باريس الجوى بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وعرض مجسم للطائرة المستقبلية المنشودة.

وستصنع شركتا "داسو" و"إيرباص" الطائرة الحربية التى من المتوقع أن تدخل الخدمة ابتداء من 2040 لتحل تدريجيا محل مقاتلتى "رافال" الفرنسية و"يوروفايتر" الألمانية.

لكن مشروع المقاتلة الجديدة يواجه منافسة شديدة من قبل بريطانيا التى دشنت فى وقت سابق من العام الماضى مشاريع لصناعة طائرة مقاتلة متطورة تحمل تسمية Tempest بالتعاون مع إيطاليا وهولندا، علاوة على الجهود الهائلة التى تبذلها الولايات المتحدة والصين لتطوير ترسانتها فى هذا المجال. ولم يكشف عن قيمة المشروع، لكن وكالة الأنباء الألمانية DPA تقدرها بنحو مليار يورو.

 


مقاتله اوروبيه

نظام القتال الجوى المستقبلى

معرض باريس الجوى

وزارء دفاع اوروبا

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