طلاب الثانوى بالمنوفية والغربية يتوافدون على لجان الديناميكا والأحياء والفلسفة

عادل ضرة _ محمد فتحى - مصطفى عادل - محمد طارق

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية، شعب العلمي علوم ورياضيات والادبى على اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لأداء امتحانات مواد الديناميكا والأحياء والفلسفة والمنطق، وسط اجراءات أمنية مشددة أمام اللجان.

وحرص الطلاب على اجراء المراجعات على الاسئلة المتوقعة فى الامتحانات قبل الدخول فى التاسعة صباحا، كما حرص أولياء الأمور وخاصة السيدات على مرافقة أبنائهم والذهاب معهم الى اللجان انتظارا لدخولهم وأداء الامتحان وحتى خروجهم.

كما توافد منذ قليل طلاب الثانوي العامة بمحافظة المنوفية، والبالغ 29 ألفا و166 طالبا وطالبة على لجان الامتحانات لأداء امتحان مواد الديناميكا والاحياء والفلسفة والمنطق.

وحرص الطلاب منذ قدومهم أمام المدراس على المراجعة فى المادة قبل دخول الامتحان،وتسود بينهم حالة من القلق الشديد بين الطلاب.

وتأمين رجال الشرطة جميع لجان المحافظة بأكملها تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية.

وأكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية،على أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 29 ألفا و166 طالبا وطالبة بعدد لجان 77لجنة علي مستوي المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من وضع خطط تأمين اللجان وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان إلي مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان والإجراءات الخاصة لضمان حسن سير أداء الامتحانات في مواعيدها المحددة على مستوى الإدارات ، وتوفير كافة الامكانيات والاحتياجات للطلاب والمراقبين والملاحظين التي تمكنهم من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 ،يوم 8 يونيو الجارى حيث يؤدى الطلاب اليوم مواد الديناميكا والاحياء والفلسفة والمنطق ،وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.