طالب يرفض كتابة اسمه على الإجابة بالخانكة ومنع دخول آخر لتأخرت بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

امتنع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الامتحان بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، يحاول المراقبون إقناعه بكتابة اسمه، فيما تأخر طالب بشبرا الخيمة عن دخول الامتحان بساعة وتم منعه من الدخول .

وأوضحت غرفة عمليات التربية والتعليم بالقليوبية، إنه فى حالة رفض الطالب كتابة اسمه سيتم عمل محضر بتوقيع زملائه كشهود أنه رفض كتابة اسمه .

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الديناميكا، أحد أفرع الرياضة التطبيقية، بإجمالى 117 ألفاً و331 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالى 269 ألفاً و104 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى 255 ألفاً و194 طالب وطالبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.