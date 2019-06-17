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ضبط واقعة استيلاء على ممتلكات تحت التحفظ بميناء دمياط

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:39 م
ضبط واقعة استيلاء على ممتلكات تحت التحفظ بميناء دمياط ضبط واقعة استيلاء على ممتلكات تحت التحفظ بميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء دمياط من ضبط واقعة استيلاء على ممتلكات تحت التحفظ بميناء دمياط، حيث قام مركز العمليات والمراقبة بالكاميرات بالتنسيق مع إدارة الأمن بهيئة الميناء برصد عملية تحميل الممتلكات على عدد 6 سيارات نقل، وبالعرض على الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وجه بتتبع الواقعة لحين ضبطها قبل خروجها من الميناء والوقوف على المتورطين، ثم إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة .

 

يأتى ذلك فى إطار سياسات الدولة وتوجيهات وزارة النقل بمكافحة الفساد بكافة أشكاله واستمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ .

 

 

 

 


ميناء دمياط

وزارة النقل

مكافحة الفساد

محافظة دمياط

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