ضبط عاطل بحوزته أسلحة وذخيرة غير مرخصة بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية، وضبط بحوزته بندقيتين و13 خزينة، و200 طلقة بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه فى 24 قضية، بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته بندقيتين و13 خزينة و200 طلقة بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.