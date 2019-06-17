صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد ختام فعاليات الكرنفال الدولى للفنون

شهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، فاعليات ختام كرنفال الغردقة الدولى للفنون، فى دورته الثانية، بأحد فنادق الغردقة، بحضور عدد من الفنانيين المشاركين من عدة دول المختلفة.
من جانبه رحب الفنان محمد حميدة، منظم الكرنفال باللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وحضور ختام فاعليات المؤتمر، وخاصة الفنانيين المشاركين.
وفي كلمته تقدم محافظ البحر الأحمر بالشكر للفنان التشكيلي محمد حميدة، على فعالياته المستمرة بها، وعلى هدفه الدئوب بأن تكون مدينة الغردقة مدينة للفنون.
كما تقدم بالشكر للفنانيين المشاركين في الكرنفال وعلي اللوحات الفنية الجميلة والمختلفة والتى حملت الكثير في طياتها، وعبر المحافظ عن سعادته بمشاركة فنانين من عدة دول وخاصة الدول العربية فى الكرنفال.
وسلم محافظ البحر الأحمر شهادات تقدير للمشاركين من الفنانيين من عدة دول مختلفة.
يذكر أن استضافة مدينة الغردقة الكرنفال الدولى للفنون خلال الفترة من 10 إلى اليوم 17 يونيو الجارى، باحد فنادق الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.
وشارك فى فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وعدة دول أجنبية، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وانجلترا ومصر، حيث يشارك من مصر، مى حشمت الديب وشيرين البارودى، وهيثم الشريف وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ونفين إمام، وأسماء مجدي خوري، ومن الأردن على العامري، ومارك باتلر من إنجلترا، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاي ليلي من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، ودوبرويفنا تاتيانا من بيلا روسيا، وساشو زازدوفسكى من شمال مقدونيا، وديما رعد من لبنان، وآخرون.
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
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