سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد ختام فعاليات الكرنفال الدولى للفنون

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:03 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد ختام فعاليات الكرنفال الدولى للفنون جانب من ختام الكرنفال
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، فاعليات ختام كرنفال الغردقة الدولى للفنون، فى دورته الثانية، بأحد فنادق الغردقة، بحضور عدد من الفنانيين المشاركين من عدة دول المختلفة.

 
من جانبه رحب الفنان محمد حميدة، منظم الكرنفال باللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وحضور ختام فاعليات المؤتمر، وخاصة الفنانيين المشاركين. 
 
وفي كلمته تقدم محافظ البحر الأحمر بالشكر للفنان التشكيلي محمد حميدة، على فعالياته المستمرة بها، وعلى هدفه الدئوب بأن تكون مدينة الغردقة مدينة للفنون. 
 
كما تقدم بالشكر للفنانيين المشاركين في الكرنفال وعلي اللوحات الفنية الجميلة والمختلفة والتى حملت الكثير في طياتها، وعبر المحافظ عن سعادته بمشاركة فنانين من عدة دول وخاصة الدول العربية فى الكرنفال. 
 
وسلم محافظ البحر الأحمر شهادات تقدير للمشاركين من الفنانيين من عدة دول مختلفة. 
 
يذكر أن استضافة مدينة الغردقة الكرنفال الدولى للفنون خلال الفترة من 10 إلى اليوم 17  يونيو الجارى، باحد فنادق الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر. 
 
وشارك فى فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وعدة دول أجنبية، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن  وانجلترا ومصر، حيث يشارك من مصر، مى حشمت الديب وشيرين البارودى، وهيثم الشريف وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ونفين إمام، وأسماء مجدي خوري، ومن الأردن على العامري، ومارك باتلر من إنجلترا، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاي ليلي من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، ودوبرويفنا تاتيانا من بيلا روسيا، وساشو زازدوفسكى من شمال مقدونيا، وديما رعد من لبنان، وآخرون.
 
 
 
 
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون (1)
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون

 

ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون (2)
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون 
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون (3)
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون 
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون (4)
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون (6)
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون 
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون (7)
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون (8)
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون 
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون (9)
ختام فعاليات الكرنفال الدولي للفنون 

البحرالاحمر

كرنفال الغردقة الدولي

محافظ البحر الأحمر

الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة