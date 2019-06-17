صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد ختام فعاليات الكرنفال الدولى للفنون

من جانبه رحب الفنان محمد حميدة، منظم الكرنفال باللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وحضور ختام فاعليات المؤتمر، وخاصة الفنانيين المشاركين.

وفي كلمته تقدم محافظ البحر الأحمر بالشكر للفنان التشكيلي محمد حميدة، على فعالياته المستمرة بها، وعلى هدفه الدئوب بأن تكون مدينة الغردقة مدينة للفنون.

كما تقدم بالشكر للفنانيين المشاركين في الكرنفال وعلي اللوحات الفنية الجميلة والمختلفة والتى حملت الكثير في طياتها، وعبر المحافظ عن سعادته بمشاركة فنانين من عدة دول وخاصة الدول العربية فى الكرنفال.

وسلم محافظ البحر الأحمر شهادات تقدير للمشاركين من الفنانيين من عدة دول مختلفة.