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صور.. محافظ الإسكندرية يوقع إتفاقية تعاون مع فرنسا فى التعليم الفنى

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:25 ص
صور.. محافظ الإسكندرية يوقع إتفاقية تعاون مع فرنسا فى التعليم الفنى توقيع الاتفاقية
الاسكندرية جاكلين منير

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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين،ورينو موزولييه رئيس اقليم "بروفونس" بجنوب فرنسا إتفاقية تعاون، لتجديد اتفاقية التعاون التى تم توقيعها عام 2002 بين الإقليم والمحافظة، وذلك تأكيدا على استمرار الرغبه فى التعاون بحضور نائب وزير التربية و التعليم، كما تم توقيع اتفاقية مع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية فى مجال التعليم العالى.

وأشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية و التعليم، إلى أن مصر تولى اهتمام كبير بالتعليم الفنى، حيث أطلق الرئيس السيسى على هذا العام عام التعليم، و أكد على تطوير التعليم الفنى من خلال عدة مبادرات لتحقيق مواد الدستور التى تنص على تطوير التعليم الفنى، و أوضح انة يتم تغيير المناهج للتاكيد على اتقان المهارات التى يتطلبها الصناعة و جارى إنشاء هيئة خاصة لضمان الجودة فى التعليم الفنى.

كما أشار إلى تطوير مدرستين بالإسكندرية للتعليم الفنى بمنطقتى الرأس السودة والورظيان، من خلال هذا التعاون المشترك، مؤكدا على أهمية ربط التعليم الفنى بالصناعة معلنا امتداد التعاون الى مدرستين اخريتين بالقاهرة.

فيما أكد "رينو موزولييه" رئيس إقليم "بروفونس" بجنوب فرنسا، على العلاقة الوطيدة بين ميناء الإسكندرية ميناء مارسيليا وأكد على أن الاتفاقية تأتى فى اطار عمق العلاقات بين البلدين وأن إقليم بروفونس يمثل جزء كبير فى فرنسا حيث بها 3 مدن و جامعة و عدد كبير من الشركات فى مختلف المجالات.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إن الاتفاقية جاءت للتجديد التعاون بين البلدين كما تم توقيع اتفاقية جديدة خاصة بالتعاون فى مجال التعليم الفنى بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتوقيع على الاتفاقية.

وأكد "قنصوة" أن الإسكندرية تفتقر لكوادر التعليم الفنى خاصة و أن بها 40% من حجم الصناعة المصرية و 58% من صناعات البروكيماويات و البترول، لذا كان لابد من الاهتمام بتطوير التعليم الفنى.

وأكد قنصوة، أن الصناعة قاطرة التنمية و لابد من الاهتمام بها حيث أنها تحقق رفع معدلات النمو فى مصر، موضحا أن الرئيس فى فترة رئاستة الثانية يولى رفع معدلات النمو و الاهتمام بالتعليم اهتماما كبير و العمل على بناء مصر بمعدلات نمو مستدامة.

وأعلن محافظ الإسكندرية على توقيع تعاون جديد مع وزارة البترول لتطوير الصناعة بالإسكندرية، و يضم إقليم "بروفونس" كلا من نيس و كان و مرسيليا و اكس اون بروفونس و غيرها من المدن الكبرى".

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قد التقى مؤخرا مع جون رواتا نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، و رحب المحافظ بكافة أعمال التعاون بين مدينتى الإسكندرية ومارسيليا خاصة فى مجال السياحة والفنون والتعليم والآثار والمكتبات وغيرها

 

إتفاقية تعاون مع فرنسا (1)
إتفاقية تعاون مع فرنسا 

 

إتفاقية تعاون مع فرنسا (2)
إتفاقية تعاون مع فرنسا 

 

إتفاقية تعاون مع فرنسا (3)
إتفاقية تعاون مع فرنسا 

 

إتفاقية تعاون مع فرنسا (4)
إتفاقية تعاون مع فرنسا 

 

إتفاقية تعاون مع فرنسا (5)
إتفاقية تعاون مع فرنسا 

 

إتفاقية تعاون مع فرنسا (6)
إتفاقية تعاون مع فرنسا 

 

إتفاقية تعاون مع فرنسا (7)
إتفاقية تعاون مع فرنسا 

 


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