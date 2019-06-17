صور.. محافظ الأقصر يبحث مشكلات المياه والكهرباء تواجه المستثمرين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام بالمحافظة، واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد،ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد صلاح المندوه.

ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر،اللواء محمد يحيى، والعميد يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد نجلاء عبد العال الصادق، ومدير مديرية الطرق بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة مستجدات اعمال المنطقة الصناعية بالبغدادى.

وتناول الإجتماع عرض عدد من المشكلات التى تواجه المستثمرين بقطاعات المياه والصرف الصحى والكهرباء ورخص المبانى والتشغيل، ومتابعة الأعمال الجارية بكافة المرافق، ووضع الحلول لكافة الشكاوى المقدمة من المستثمرين، ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على ضرورة سرعة انهاء كافة الاعمال الخاصة بالمرافق من خلال جدول زمنى وافق عليه الجميع.

على جانب آخر، عقد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إجتماع مع الأجهزته التنفيذية ومسئولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، ورجال مديرية الإسكان والمرافق والإدارة الهندسية والتنظيم بالمركز، ومدير المشروعات وعضو الشئون القانونية، ومسئول منطقة آثار اسنا وأرمنت وأعضاء الشهر العقارى والضرائب العقارية، ومدير شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، وذلك فى إطار توجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من تقرير اللجنة المشكلة رقم 230 لسنة 2019.

وتم خلال الإجتماع بحث سبل إعداد تقرير مفصل بشأن تطوير منطقة 25.50 فدان حول معبد اسنا ووضع التصور وإعداد المخطط التفصيلى بمنطقة معبد اسنا بما فيها المنطقة الامامية، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للآثار المصرية وذلك من وضع المخطط التفصيلى وتطوير المنطقة الامامية وكل ما يخص المنطقة.

وقال رئيس مدينة إسنا، أنه سيتم إعداد تقرير مفصل بشأن تطوير منطقة 25.5 فدان، ووضع المخطط والتصور وعرض أعمال اللجنة على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير الاعتماد المالي، وذلك بناءاً على ما أشار به لتطوير منطقة المعبد فى زيارته الأخيرة لمحافظة الأقصر.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا – خلال الإجتماع - على إنهاء الاعمال فى المواعيد المحددة وأيضا وضع المرسى السياحى ضمن التصور والتركيز فى المقترح على تركيب الاضاءات اللازمة للمعبد، وإحلال وتجديد المحلات وتركيب ارضيات الانترلوك وإدخال الصرف الصحى ليتناسب ويتلاءم المكان مع الواجهة السياحية، وفتح واجهة حضارية متطورة وذلك لما يوفره هذا المشروع من فرص عمل وأيضا خدمة الأهالى فى ذات المنطقة من أعمال تطوير، وتم تحرير محضر بأعمال اللجنة على أن تستمر اللجنة بمباشرة أعمالها كلا فيما يخصه حتى يوم الخميس الموافق 20/6/2019.



اجتماع محافظ الأقصر



اجتماع محافظ الأقصر