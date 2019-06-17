صور.. مئات المحتجين فى موسكو تأييدا للصحفى الاستقصائى إيفان جولونوف

موسكو (رويترز)

تجمع مئات من المحتجين فى موسكو، مساء أمس، الأحد، فى مظاهرة صغيرة بترخيص من الحكومة، دعما للصحفى الاستقصائى "إيفان جولونوف" والتنديد بإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بإلقاء القبض عليه قبل خمسة أيام هذا الشهر بتهمة حيازة مخدرات.

وأطلقت السلطات سراح الصحفى البالغ من العمر 36 عاما، المعروف بكشفه فضائح فساد مسؤولين فى موسكو، عقب احتجاج شديد من مؤيديه الذين قالوا إن شرطة مكافحة الفساد لفقت له التهمة.



مئات المحتجين فى موسكو

وفى احتجاج غير مرخص يوم 12 يونيو الماضى، بعد يوم من الإفراج عن جولونوف، احتجزت السلطات أكثر من 500 شخص بينهم السياسى المعارض نافالنى.



المحتجون يدعمون الصحفى

وقال شاهد لرويترز إن الاحتجاج الذى دعا إليه اتحاد الصحفيين الروس شارك فيه بضع مئات من الناس، فيما نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن الشرطة قولها إن نحو 1600 شخص شاركوا فى التجمع.