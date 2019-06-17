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صور.. الرئيس الفرنسى يحضر عرضا جويا فى باريس

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:11 ص
صور.. الرئيس الفرنسى يحضر عرضا جويا فى باريس
وكالات

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حضر الرئيس الفرنسى عرض جوى، فى إطار المعرض الدولى الجوى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد شهد العرض حضور عدد من كبار المسئولين، وعلى رأسهم وزير الدفاع ووزير الطيران الفرنسيين.

الرئيس الفرنسى فى حوار مع مسئوليه
الرئيس الفرنسى فى حوار مع مسئوليه
الرئيس الفرنسى ووزيرة دفاعه وعدد ومن المسئولين
الرئيس الفرنسى ووزيرة دفاعه وعدد ومن المسئولين
الرئيس الفرنسى يتابع عرضا جويا
الرئيس الفرنسى يتابع عرضا جويا
الرئيس الفرنسى يستمع لوزير االطيران
الرئيس الفرنسى يستمع لوزير االطيران
جانب من الطائرات فى المعرض
جانب من الطائرات فى المعرض
سرب من الطائرات الفرنسية
سرب من الطائرات الفرنسية
طائرات بالمعرض الجوى
طائرات بالمعرض الجوى
طائرات فرنسية تشارك فى العرض الجوى
طائرات فرنسية تشارك فى العرض الجوى
طائرات
طائرات
طائرة فرنسية
طائرة فرنسية
عدد من الطائرات بالمعرض
عدد من الطائرات بالمعرض
ماكرون خلال حضوره المعرض الجوى الدولى بباريس
ماكرون خلال حضوره المعرض الجوى الدولى بباريس
ماكرون فى حوار مع مسئوليه
ماكرون فى حوار مع مسئوليه
ماكرون لدى وصوله إلى مقر المعرض
ماكرون لدى وصوله إلى مقر المعرض
ماكرون وعدد من المسئولين الفرنسيين
ماكرون وعدد من المسئولين الفرنسيين
ماكرون يستمع لأحد وزراءه
ماكرون يستمع لأحد وزراءه
ماكرون
ماكرون

 


فرنسا

عرض جوى

باريس

إيمانويل ماكرون

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