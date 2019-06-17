صور.. الرئيس الفرنسى يحضر عرضا جويا فى باريس

وكالات

حضر الرئيس الفرنسى عرض جوى، فى إطار المعرض الدولى الجوى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد شهد العرض حضور عدد من كبار المسئولين، وعلى رأسهم وزير الدفاع ووزير الطيران الفرنسيين.



الرئيس الفرنسى فى حوار مع مسئوليه



الرئيس الفرنسى ووزيرة دفاعه وعدد ومن المسئولين



الرئيس الفرنسى يتابع عرضا جويا



الرئيس الفرنسى يستمع لوزير االطيران



جانب من الطائرات فى المعرض



سرب من الطائرات الفرنسية



طائرات بالمعرض الجوى



طائرات فرنسية تشارك فى العرض الجوى



طائرات



طائرة فرنسية



عدد من الطائرات بالمعرض



ماكرون خلال حضوره المعرض الجوى الدولى بباريس



ماكرون فى حوار مع مسئوليه



ماكرون لدى وصوله إلى مقر المعرض



ماكرون وعدد من المسئولين الفرنسيين



ماكرون يستمع لأحد وزراءه