صور.. "الديناميكا والأحياء والفلسفة" ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات

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انتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، من أداء امتحانات مادة الديناميكا والأحياء والفلسفة، معبرين عن فرحتهم بسهولة الامتحانات، مؤكدين أنها فى مستوى الطالب المتوسط.

ففى القليوبية، عبر طلاب الثانوية العامة عن فرحتهم بسهولة امتحانات الديناميكا والأحياء والفلسفة، مؤكدين أن الامتحانات لم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، كما أن الوقت كاف لأداء الامتحانات.

وقالت الطالبة فرح على، "الحمدلله امتحان الأحياء في مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان كافيا وبإذن الله أكون طبيبة".

فما أكد الطالبة عبير على، أن امتحانات اليوم وخاصة الفلسفة سهلة جدا ولكنها بحاجة لـ3 ساعات كلها، متابعة: "بإذن الله أحصل على الدرجات النهائية"، متمنية أن تكون باقى الامتحانات مثل اليوم.

وفى الأقصر، عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، عن سعادتهم بمستوي امتحان مادة الديناميكا، والذي وصفوه بأنه امتحان السهل الممتنع حيث جاء في مستوي الطالب المتوسط دون أية مشكلات إلا انه كان طويل نسبياً ويحتاج وقت أطول، ويجري حالياً مواصلة الإمتحان لمادة الفلسفة والأحياء.

وقالت الطالبة سمر سيد بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، إن الامتحان كان في مستوي الجميع ولم توجد به أية نقاط صعبة كما كان في الامتحانات السابقة، وأنها قامت بالإجابة علي كافة الأسئلة بصورة متميزة، وأكدت أن هذا العام أغلب الامتحانات جاءت بمستوي طبيعي ولا توجد بها أية مشكلات حتي الآن.

وفى الدقهلية، أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بامتحانات الديناميكا والأحياء والفلسفة والمنطق، مؤكدين سهولة الامتحانات وتوافر الوقت الكافي للمراجعة على إجاباتهم بعكس امتحان الاستاتيكا الذي كان وقته ضيقا، لافتين إلى أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وأن جميع الأسئلة من منهج الوزارة.

وفى الوادي الجديد، أبدي طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، فرحتهم بسهولة امتحانات الديناميكا والأحياء والفلسفة، والتي جاءت في متناول الطالب المتوسط، فيما أبدي عدد قليل من الطلاب صعوبة بعض النقاط من أسئلة امتحان الديناميكا، كما اطمأن أولياء الأمور علي أبنائهم من خارج أسوار المدارس.

وفى بنى سويف، اشتكى طلاب القسم العلمى رياضة بلجان الثانوية العامة ببنى سويف اليوم الاثنين من عدم تناسب الوقت المخصص لمادة الديناميكا مع عدد الاسئلة.

وقال الطلاب كرولس هانى وزياد أيمن وعبدالرحمن سعيد: إن أسئلة الديناميكا موزعة وفقا لمستوى جميع الطلاب، وتضم 20 سؤالا بينهم اختيارات، ولكن الوقت المحدد بساعتين لم يكن كافيا لمراجعة الإجابات.

وأبدى طلاب القسمين العلمى والأدبي بلجان الثانوية العامة ببنى سويف ارتياحهم من سهولة أسئلة مادتى الأحياء للقسم العلمى والفلسفة للقسم الأدبى.

وأكد الطلاب محمد عبدالله وأبانوب لمعى بلجنة مدرسة النقيب مينا عزت بمدينة بنى سويف العاصمة، سهولة الأسئلة وتناسب الوقت المخصص للإجابة عليها علاوة على مراجعة الإجابات أيضا.

وفى المنوفية، أعلن مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أن غرفة عمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلق أى شكاوى بخصوص امتحان مواد الأحياء لشعبة علمى علوم، الديناميكا لشعبة علمى رياضة، الفلسفة والمنطق لشعبة الأدبى اليوم من امتحانات الثانوية العامة بجميع أنحاء المحافظة بأكملها لشعبة علمى رياضة، مشيرا إلى الامتحانات تسير بشكل طبيعى فى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بأكملها، دون أى شكاوى.

ورسمت مادتا الأحياء لشعبة علمى علوم، والفلسفة والمنطق شعبة الأدبى السعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، وذلك لسهولتهم.

وقالت دينا مختار طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى علوم، إن امتحان الأحياء جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة أن الامتحان اليوم احتوى على 45 سؤالا معظمها فى مستوى الطالب المتوسط ونقاط بسيطة لكى تميز بين الطالب المميز والعادى.

وأضاف محمد وائل، طالب بشعبة الأدبى، أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق جاء اليوم سهلا جدا، وخلت جميع الأسئلة من الألغاز، حيث احتوى الامتحان على 20 سؤالا جميعها سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط.

وقال أحمد عماد طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى رياضة، أن امتحان الديناميكا جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط لكى يعوض مادة الاستاتيكا، والذى جاء الامتحان فيه طويلا ويحتاج إلى وقت أكثر الساعتين الوقت المحدد للمادة.

وأضاف الطالب أن الامتحان اليوم احتوى على 18 سؤال معظمهم فى مستوى الطالب المتوسط ونقاط بسيطة لكى تميز بين الطالب المميز والعادى.

وفى الفيوم، أكد طلاب الثانوية العامة بمحافطة الفيوم، سهولة امتحان مادة الديناميكا الذي قاموا بتأديته اليوم، مشيرين إلى أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط وجاء خاليا من النقاط الصعبة والتعقيدات.

وقالت الطالبة أسماء ربيع، إنها كانت متخوفة من الامتحان خاصة أن امتحان الاستاتيكا كان سهلا وكان الجميع متوقعا أن تكون الديناميكا صعبة وفي مستوي الطالب المتميز ولكن جاء الامتحان سهلا.

من جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن غرفة العمليات لم تتلقى اي شكاوي من امتحانات اليوم

وخرج طلاب الفيوم من لجان الامتحانات عقب تأدية امتحان مادة الأحياء وتسيطر عليهم حالة من السعادة، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا ويتوقعون الحصول على أعلى الدرجات.

وتقول الطالبة آية سامي، إن امتحان الأحياء جاء خاليا من الأسئلة الصعبة وأنهته قبل الوقت المحدد وتمكنت من المراجعة وتتمنى أن يكون امتحان الجيولوجيا بنفس المستوى

وفى كفر الشيخ، عبر الطلاب عن فرحتهم بسهولة مادة الديناميكا، وتمنوا أن تكتمل سعادتهم بسهولة بقية الامتحانات المقبلة.

وأكد محمد سعد محمد، طالب بلجنة مدرسة الشهيد جلال الدسوقي التابعة لإدارة بلطيم، أن امتحان الديناميكا سهل مثله مثل بقية الامتحانات السابقة، ويتمنى أن يكون الامتحانات المقبلة سهلة.

وأضاف تامر علي أحمد، طالب بمدرسة الشهيد جلال، الحمد لله الامتحان سهل وكان يتكون من 18 سؤالا منهم 10 اختياي، مؤكداً أن كل مايشغله بقية الامتحانات المقبلة .

وفى البحر الأحمر، قال طلاب وطالبات الثانوية العامة بمدينة الغردقة، ان امتحان مادة الاحياء اليوم كان سهل وبسيط، ولكن يضم بعض النقط الذي يميز الطالب المتميز من الصعيف.

فيما أكد طلاب القسم الأدبي أن امتحان مادة الفلسفة كان سهلا وبسيطا وأغلب الطلاب قام بحله قبل انتهاء الوقت المحدد له، مؤكدين أن الفلسفة ستكون من مواد التي سيخصل أغلب الطلاب علي درجات مرتفعة.

وفى الغربية، سادت حالة من الفرحة والسعادة على طلاب الثانوية العامة بشعبتها علمى علوم والأدبى، لسهولة امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق.

وخرج الطلاب من الامتحان مبتسمين، مؤكدين أن الامتحانات جاءت مباشرا وسهلا، وخالية من الاسئلة الصعبه، وتمكنوا من حلها فى الوقت المحدد، كما أكد الطلاب أن الامتحانات فى مستوى الطالب العادي والمتوسط.

وفى أسيوط، اشكتي طلاب الثانوية العامة بأسيوط "علمي علوم" من صعوبة امتحانات الاحياء و طول الاسئلة و ضيق الوقت المخصص للإجابة وخاصة سؤال الرسومات بينما ابدى طلاب القسم الادبي سعادتهم من امتحان الفلسفة والمنطق وانه كان في متناول الطالب المتوسط.

وأكد الطلاب محمود علي محمود ومصطفى محمود التوني ومصطفى علي عبدالرحيم " علمي علوم "دار حراء " من طول الأسئلة وصعوبة سؤال الرسومات خاصة " البلازميدات و" الرحم " والذي وصفوه بانه صعب.

بينما أكد الطالب محمد باسم حمادة "أدبي" سهولة امتحان الفلسفة والمنطق وأنه كان في متناول الطالب المتوسط ولم يحتوى على اية تعقيدات ومن الكتاب المدرسي.

وأبدى طلاب الثانوية العامة، ارتياحهم بعد امتحان مادة الفلسفة حيث وصف الطلاب الامتحان بأنه سهل، وكان الوقت كافيا حيث جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة جاءت من كتاب الوزارة، وهناك بعض النقاط للطالب المتميز.

وقال محمد مصطفي بمدرسة ابو تيح الثانوية، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ولم نتوقع أن المادة ستكون بهذه السهولة، مضيفا أنه اعتمد على كتاب الوزارة بالإضافة لبعض مراجعات الصحف.

وأضاف محمود علي بمدرسة ابو تيج الثانوية، أن الوقت كان كافيا لإجابة الأسئلة، وأن الأسئلة واضحة وفى مستوى الطالب المتوسط

وفى الغربية، أكد عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم بمحافظة الغربية، سهولة امتحان "الأحياء" وأن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط متمنين باقى الامتحانات أن تكون كذلك وسط حالة من الفرحة والسعادة الغامرة بينهم.

وفى أسوان، أكد طلاب الثانوية العامة اليوم بعدد من لجان محافظة أسوان عن ارتياحهم من مستوى أسئلة امتحان مادة الأحياء لشعبة العلمي علوم وكذلك امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأشار الطلاب الي أن كل جزئيات هذه الامتحانات جاءت سهلة مباشرة وبدون غموض أو تعقيد وفي مستوي الطالب المتوسط وأن عدة نقاط في مادة الأحياء كانت متوقعة.

وفى دمياط، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية، حيث يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الديناميكا وطلاب شعبة العلوم مادة الأحياء وطلاب شعبة أدبي مادة الفلسفة، وسط استعدادات خاصة وفرتها محافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم.

وصرح السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه قيد بالامتحانات (10951) طالب وطالبة، تغيب منهم (124) طالب وطالبة وذلك في (32) لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لم ترصد أي شكاوى أثناء سير امتحانات اليوم، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحى، والصحة لتواجد الطبيب أوالزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا لمواجهة أى ظرف طارئ.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.