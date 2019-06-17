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صور.. أهالى الأقصر يتبرعون بالدم لصالح مرضى السرطان بالصعيد

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:26 م
صور.. أهالى الأقصر يتبرعون بالدم لصالح مرضى السرطان بالصعيد أهالى الأقصر يتبرعون بالدم
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أعمالها فى جذب المتبرعين بالدم لصالح مرضى السرطان، وذلك على هامش اليوم العالمى للتبرع بالدم، حيث أقامت خيمة للتبرع بالدم بميدان أبوالحجاج الأقصرى بوسط المدينة، وذلك لحث المواطنين على تنويع طرق التبرع لدعم المستشفى ومرضى السرطان بمحافظات الصعيد الذى يتلقون العلاج المجانى داخلها بصورة يومية.

وأشرف على تجهيز خيمة التبرع بالدم لصالح المستشفي، العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة والمدينة ورجال الشرطة لتأمين الفعاليات للحملة، وتواجد أطباء المستشفى داخل الخيمة لفحص المواطنين قبيل التبرع بالدم لصالح المرضى فى غرف العمليات، وخلال الخيمة إستقبل أطباء ومسئولى العلاقات العامة وبعض موظفى المستشفى والمتبرعين من مختلف الأعمار شباب وكبار سيدات وفتيات.

ومن جانبه قال الدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم بالمستشفى، أن التبرع بالدم كل ثلاثة أشهر للرجال واربعة أشهر للنساء، ومفيد للصحة ولتجديد الدم وينشط خلايا المخ، مقدما الشكر لمجلس مدينة الأقصر، والإسعاف ومديرية الشئون الصحية والقيادات الأمنية للمشاركة الفعالة فى هذا الحدث العظيم وأسهموا فى الحملة وقاموا بالتبرع بالدم، ومشيراً إلى أن المستشفى تقوم بعمل كافة التحاليل الفيروسية للمتبرعين، وذلك للتأكد من سلامة أكياس الدم ومشتقاتها والتى تقدم لمريض مستشفى الأورام بالمجان.

صور.. أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج لصالح مرضي السرطان بالصعيد (1)
أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج 

 

صور.. أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج لصالح مرضي السرطان بالصعيد (2)
أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج 
 

 

صور.. أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج لصالح مرضي السرطان بالصعيد (3)
أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج 
 

 

صور.. أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج لصالح مرضي السرطان بالصعيد (4)
أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج 
 

 

صور.. أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج لصالح مرضي السرطان بالصعيد (5)
أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج 
 

 

صور.. أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج لصالح مرضي السرطان بالصعيد (6)
أهالي الأقصر يتبرعون بالدم بخيمة ميدان أبوالحجاج 
 

 


الاقصر

مستشفى اورام الاقصر

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التبرع بالدم

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