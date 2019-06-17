صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

كتبت فاطمة شوقى

سلطت صحيفة "فوكوس تيك" الإيطالية الضوء على اكتشاف مجموعة من العلماء المصريين سلسلة من العوارض الخشبية التى تم تفكيكها بعناية، وتم ازالتها بعناية فى حفرة بجانب الهرم الأكبر، وقالت إن هذا الاكتشاف يكشف سر بناء الهرم بعد أكثر من 4 آلاف عام من بناءه .

وقالت الصحيفة إن الاكتشاف قد يكون فريدًا من نوعه، حيث يعتقد معظم المؤرخين أن هذا الهيكل تم بناؤه على مدار أكثر من 20 عامًا، موضحة أنه تمت الإجابة على السؤال الذى طال انتظاره بعد اكتشاف قاعدة الهرم الأكبر والتى تعد دليل جديد لمعرفة المزيد عن الحضارة القديمة وواحد من أكبر أسرارها.

وأوضحت الصحفية، أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن خوفو قد يكون قد تمكن من نقل الحجارة من خلال أسطول من القوارب المصممة لنقل الحجارة على أيدى بحارة متدربين تدريباً عالياً.

وينضم هذا الاكتشاف إلى اكتشافات عديدة على أيدى علماء الآثار التى عثروا عليها مؤخرا، والتى من بينها تماثيل محفوظة بشكل جيد، وتابوتات مصنوعة من الحجر الجيرى بالقرب من أهرامات الجيزة، وواحدة من أقدم المقابر يعود تاريخها إلى 2500 قبل الميلاد.