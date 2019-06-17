سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:55 م
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء الهرم - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلطت صحيفة "فوكوس تيك" الإيطالية الضوء على اكتشاف مجموعة من العلماء المصريين سلسلة من العوارض الخشبية التى تم تفكيكها بعناية، وتم ازالتها بعناية فى حفرة بجانب الهرم الأكبر، وقالت إن هذا الاكتشاف يكشف سر بناء الهرم بعد أكثر من 4 آلاف عام من بناءه .
 
وقالت الصحيفة إن الاكتشاف قد يكون فريدًا من نوعه، حيث يعتقد معظم المؤرخين أن هذا الهيكل تم بناؤه على مدار أكثر من 20 عامًا، موضحة أنه تمت الإجابة على السؤال الذى طال انتظاره بعد اكتشاف قاعدة الهرم الأكبر والتى تعد دليل جديد لمعرفة المزيد عن الحضارة القديمة وواحد من أكبر أسرارها.
 
وأوضحت الصحفية، أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن خوفو قد يكون قد تمكن من نقل الحجارة من خلال أسطول من القوارب المصممة لنقل الحجارة على أيدى بحارة متدربين تدريباً عالياً.
 
وينضم هذا الاكتشاف إلى اكتشافات عديدة على أيدى علماء الآثار التى عثروا عليها مؤخرا، والتى من بينها تماثيل محفوظة بشكل جيد، وتابوتات مصنوعة من الحجر الجيرى بالقرب من أهرامات الجيزة، وواحدة من أقدم المقابر يعود تاريخها إلى 2500 قبل الميلاد.
 

مصر

ايطاليا

الهرم الاكبر

اكتشاف

مصر القديمة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ما وراء الهرم الأكبر؟.. 5 أهرامات أقل شهرة صارت محور اهتمام العالم

السبت، 05 مايو 2018 07:30 م

محافظ الجيزة: مهرجان المظلات بالأهرامات أكبر دعاية للسياحة المصرية

السبت، 28 أبريل 2018 07:00 م

رغم مخالفتهم للقانون.. تعرف على أشهر حالات تسلق الهرم الأكبر

الأحد، 18 مارس 2018 06:00 م

زاهى حواس يكشف آخر أسرار الأهرامات لطلاب "آثار القاهرة".. 10 آلاف عامل بنوا الهرم الأكبر وكانوا يأكلون 11 بقرة و13 خروفا يوميا والفسيخ.. ويؤكد: المصرى القديم وصل النيل إلى ميناء داخل الهرم لنقل الأحجار من طرة

الخميس، 08 مارس 2018 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة