سائقو التاكسى بالزقازيق يطلقون خدمة" توصيل مجانى " لمرضى الأورام والفشل الكلوى

الشرقية – إيمان مهنى

أطلق مجموعة من سائقى التاكسى بمدينة الزقازيق ، مبادرة لتوصيل مرضى السرطان و الفشل الكلوى بالمجان من والى المستشفى ، ذلك مراعاة لظروف الصحية و الاقتصادية التى يمر بها المرضى .

فور إقترابك من مستشفى صندوياى و الزقازيق بجامعة الزقازيق ، ستجد تاكسى الأجرة يحمل إستيكر " خدمة مجانية لمرضى الأورام و الفشل الكلوى " ، و التقى "اليوم السابع" بالسائقين أصحاب المبادرة للتعرف عليها ، فقال أحمد رشاد أننى منذ أول يوم عملت فيه على التاكسى و أتعاطف مع المرضى و الحالات الإنسانية وأخد منهم أجر رمزى ، وعندما دعانى زميل للاشتراك فى المبادرة وافقت فورا .

و يكمل على البوهى أحيانا يستغل البعض المرضى خاصة القادمين من خارج الزقازيق و يفرضون عليهم أجرة مضاعفة تصل الى 40 جينه بدل 20 جينه هو شئ غير مقبول ، لذلك دشنا هذه المبادرة لوقف ذلك الاستغلال .

أما خالد عزازى أحد أفراد المبادرة فأكد أنه يقوم يوميا بتوصيل المرضى منذ 5 سنوات مجانا كصدقة جارية عنه و عن أسرته مضيفا أنه اشترك فى المبادرة لكى يكون عمل خيرى منظم .

وأوضح حسام محمد أنه يطمح فى زيادة عدد التاكسيات لتعميم الفكرة على مستشفيات الزقازيق و ليس صدناوى .

أما كريم جندية المريض بيكون خارج من جلسة العلاج فى حالة صحية صعبة ، لذلك من الضرورى ان تتوفر له وسيلة تنقل أمانه .

و يقول عبد الرؤف عامر صاحب فكرة مبادرة " تاكسى الخير " ، أنه بدأ بمفرده كصدقة جارية ، و لكن مع زيادة أعداد المرضى و الحالات الإنسانية فكر فى المبادرة لكى يشارك أكبر عدد من السائقين فى توفير وسيلة تنقل للمريض خاصة أن حالة المريض الصحية و الاقتصادية صعبة ، لافتا انه قام بطبع استيكرات على السيارات المشاركة فى المبادرة ، و أبلغت الجهات المختصة و إدارة المستشفى بها ، و بأسماء و أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المشاركة .

وقال أنه يوميا تصطف السيارات المشاركة ناحية المستشفى كغيرها ويتم الاتصال برقم الهاتف الخاص بى لتوصيل حالة ، فقوم بأجراء اتصال بالسيارة الموجودة بالقرب من المستشفى لنقل الحالة و ذلك بالمجان ، لافتا ان تلك الطريقة تجعل العمل أكثر نتظيما و يشعر المريض فيها بالأمان .