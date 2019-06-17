سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 07:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

سائقو التاكسى بالزقازيق يطلقون خدمة" توصيل مجانى " لمرضى الأورام والفشل الكلوى

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:00 ص
سائقو التاكسى بالزقازيق يطلقون خدمة" توصيل مجانى " لمرضى الأورام والفشل الكلوى تاكسى الخير بالزقازيق
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق مجموعة من سائقى التاكسى بمدينة الزقازيق ، مبادرة لتوصيل مرضى السرطان و الفشل الكلوى بالمجان  من والى المستشفى ، ذلك مراعاة لظروف الصحية و الاقتصادية التى يمر بها المرضى .

فور إقترابك  من مستشفى صندوياى و الزقازيق بجامعة الزقازيق ، ستجد تاكسى الأجرة يحمل إستيكر  " خدمة مجانية لمرضى الأورام و الفشل الكلوى " ، و التقى "اليوم السابع"  بالسائقين  أصحاب المبادرة للتعرف عليها ، فقال أحمد رشاد أننى منذ أول يوم عملت فيه  على التاكسى و أتعاطف مع المرضى و الحالات الإنسانية وأخد منهم أجر رمزى ، وعندما دعانى زميل للاشتراك فى المبادرة وافقت فورا .

 و يكمل  على البوهى  أحيانا يستغل البعض المرضى خاصة القادمين من خارج الزقازيق و يفرضون عليهم أجرة مضاعفة تصل الى 40 جينه بدل 20 جينه هو شئ غير مقبول  ، لذلك دشنا هذه المبادرة لوقف ذلك الاستغلال .

 أما خالد عزازى أحد أفراد المبادرة فأكد أنه يقوم يوميا بتوصيل المرضى منذ 5 سنوات مجانا  كصدقة جارية عنه و عن أسرته مضيفا أنه اشترك فى المبادرة لكى يكون عمل خيرى منظم .

 وأوضح حسام محمد أنه يطمح فى زيادة عدد التاكسيات  لتعميم الفكرة على مستشفيات الزقازيق و ليس صدناوى .

 أما كريم جندية المريض بيكون خارج من جلسة العلاج فى حالة صحية صعبة ، لذلك من الضرورى ان تتوفر له وسيلة تنقل أمانه  .

  و يقول عبد الرؤف عامر صاحب فكرة مبادرة " تاكسى الخير " ، أنه بدأ بمفرده  كصدقة جارية ، و لكن مع زيادة أعداد المرضى و الحالات الإنسانية فكر فى المبادرة لكى يشارك أكبر عدد من السائقين فى توفير وسيلة تنقل للمريض خاصة أن حالة المريض الصحية و الاقتصادية صعبة ، لافتا انه قام بطبع استيكرات على السيارات المشاركة فى المبادرة ، و أبلغت الجهات المختصة و إدارة المستشفى بها ، و بأسماء و أرقام  اللوحات المعدنية للسيارات المشاركة  .

وقال أنه  يوميا تصطف السيارات المشاركة ناحية المستشفى كغيرها  ويتم الاتصال برقم الهاتف الخاص بى  لتوصيل حالة ، فقوم بأجراء اتصال بالسيارة الموجودة بالقرب من المستشفى لنقل الحالة و ذلك بالمجان ، لافتا ان تلك الطريقة تجعل العمل أكثر نتظيما و يشعر المريض فيها بالأمان .


الشرقية

مبادرة تاكسي الخير

عمل خير

المصابيين بالفشل الكلوى

اخبار الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. أهالى الشرقية يتبرعون بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية

السبت، 08 يونيو 2019 08:00 ص

أهالى الشرقية يخرجون للمنتزهات والحدائق العامة بثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 01:56 م

صور.. أهالى الشرقية يقضون عطلة عيد الربيع فى حديقة الحيوان والمتنزهات

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:27 م

فيديو وصور.. مؤتمرات جماهيرية و مسيرات لأهالى الشرقية لدعم التعديلات الدستورية

الخميس، 11 أبريل 2019 07:51 م

صور.. أهالى الشرقية يوجهون الشكر للرئيس السيسى على مبادرة 100 مليون صحة

الإثنين، 04 مارس 2019 04:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية لـ"بيلا روسيا ورومانيا".. بسام راضى: برنامج عمل مكثف.. توقيع اتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة بالعاصمة "مينسك".. وكلمة للرئيس فى جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية

السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية لـ"بيلا روسيا ورومانيا".. بسام راضى: برنامج عمل مكثف.. توقيع اتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة بالعاصمة "مينسك".. وكلمة للرئيس فى جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية

حريق هائل يلتهم مخزنا للخمور بداخله 250 ألف لتر "كونياك" فى فرنسا

حريق هائل يلتهم مخزنا للخمور بداخله 250 ألف لتر "كونياك" فى فرنسا

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

بعد فضيحة متحدثة الخارجية القطرية مع "تيم سباستيان".. "لولوة الخاطر" تاريخ من الأكاذيب منذ المقاطعة العربية..زعمت وجود لقاء بين أطراف الأزمة وتم نفيه..ادعت أن قطر لم تدير ظهرها للخليج ونسيت دعم "الحمدين" لإيران

بعد فضيحة متحدثة الخارجية القطرية مع "تيم سباستيان".. "لولوة الخاطر" تاريخ من الأكاذيب منذ المقاطعة العربية..زعمت وجود لقاء بين أطراف الأزمة وتم نفيه..ادعت أن قطر لم تدير ظهرها للخليج ونسيت دعم "الحمدين" لإيران

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة