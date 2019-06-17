زخم كبير للعلاقات المصرية البيلاروسية وآفاق أوسع لتعزيز التعاون الثنائى

(أ ش أ)

شهدت العلاقات المصرية - البيلاروسية زخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث تولى بيلاروسيا اهتماما كبيرا بتعزيز علاقات الصداقة مع مصر وتعتبرها أهم شريك لها فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية .

وقام الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو بزيارة للقاهرة فى يناير 2017 أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى مما أعطى دفعة قوية لدعم العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الواعدة وهى الصناعة والتعاون العلمى والتكنولوجى والزراعة والتعليم والتدريب والأمن .

وتم التوقيع بعد هذه الزيارة الهامة على خارطة تعاون لتطوير العلاقات الثنائية خلال عامى 2017 و2018 وتم إعداد خارطة تعاون جديدة جاهزة للتوقيع لتغطى عامى 2019 و2020، وتحديد أكثر من 15 مشروعا مشتركا هاما فى مجالات الصناعة والعلوم والتعليم .

ونظمت زيارات لأكثر من 120 وفدا من مصر وبيلاروسيا من أجل تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها بين الرئيسين وتحديد المشروعات .

وذكر تقرير لسفارة بيلاروسيا بالقاهرة اليوم الاثنين، أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت فى أول فبراير عام 1992 فور حصول بيلاروسيا على الاستقلال وفتحت سفارتها بالقاهرة فى أغسطس عام 1997 وكانت أول بعثة دبلوماسية لها فى العالم العربي، مشيرا إلى أن السفير المصرى فى روسيا هو سفير غير مقيم لدى بيلاروسيا .

وعن تبادل الزيارات، أفاد التقرير بأن الرئيس البيلاروسى قام بزيارتين رسميتين لمصر، الأولى فى يونيو 1998 والثانية فى يناير 2017، بينما زار مصر خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2019، نائب رئيس الوزراء البيلاروسى ووزراء الخارجية والتجارة والثقافة والداخلية والزراعة والغذاء والموارد الطبيعية وحماية البيئة والاتصالات والمعلومات البيلاروسيين، فضلا عن زيارة رئيس اللجنة الحكومية للعلوم والتكنولوجيا البيلاروسى ورئيس اتحاد النقابات العمالية فى بيلاروسيا .

وأضاف أن وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والعدل والموارد المائية والنقل المصريين ووزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس لجنة التخطيط والموازنة فى البرلمان المصرى ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومحافظى حنوب سيناء والوادى الجديد قاموا بزيارة بيلاروسيا، مؤكدا على أهمية الزيارة الأولى لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لمينسك فى نوفمبر 2018 والتى شهدت التوقيع على اتفاقية للتعاون بين البرلمانين المصرى والبيلاروسى وتم تشكيل مجموعتى الصداقة فى كلا البرلمانين .

كما عقدت 5 جولات للمشاورات السياسية بين البلدين على مستوى نائبى وزير الخارجية.

وعن المنظمات الدولية، أوضح التقرير أن كلا الجانبين يعملان سويا فى مقار الأمم المتحدة فى جنيف ونيويورك على دعم المبادرات الرامية لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية القيم الأسرية التقليدية، مؤكدا أن مصر تتقاسم مع بيلاروسيا نفس التوجهات فيما يتعلق بعدم القبول بتسييس حقوق الإنسان ويدعمان بعضهما البعض خلال انتخابات هيئات الأمم المتحدة .

وعن الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، أشار التقرير إلى أن مصر وقعت مع بيلاروسيا حتى الآن 45 معاهدة دولية واتفاقيات ومذكرات تفاهم من بينها اتفاقيات الحماية المتبادلة للاستثمارات والعلاقات التجارية وتجنب الأزدواج الضريبى وتسليم المجرمين والتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى واتفاقية خاصة بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة من الحصول على تأشيرات والتعاون فى مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والمساعدة القانونية المتبادلة فى الشئون المدنية والاقتصادية وتسليم المجرمين.

كما وقعت مصر وبيلاروسيا على اتفاقيات بين وزارات الخارجية والعدل والثقافة والصحة والزراعة والسياحة واللياقة البدنية والرياضة وحماية البيئة.

وعن التجارة، أفاد التقرير بأن التبادل التجارى بين البلدين تضاعف من 8ر57 مليون دولار عام 2017 إلى 7ر108 مليون دولار عام 2018، بينما بلغت التجارة الثنائية من يناير إلى مارس عام 2019 "65ر32 مليون دولار بزيادة تقدر بـ 3ر171% بالمقارنة عن نفس الفترة من عام 2018"، مؤكدا على دعم مينسك إبرام مصر اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسي.

وأضاف أن مصر تصدر لبيلاروسيا الفواكه الحمضية والخضروات والفاكهة الطازجة والمعلبة والمجمدة والأدوية والملابس والمنسوجات، بينما تستورد من مينسك الجرارات والشاحنات والمنتجات المعدنية وأسمدة البوتاس والإطارات والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الخشبية ومعدات الأشعة السينية والبصريات، مشيرا إلى عقد 5 اجتماعات للجنة التجارية المصرية - البيلاروسية المشتركة برئاسة عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وفلاديمير كولتوفيتش وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة، وكان آخرها فى نوفمبر عام 2018 بالقاهرة .

كما عقد لمجموعة العمل المصرية – البيلاروسية فى مجال الصناعة اجتماعان فى مارس 2016 ونوفمبر 2018 بالقاهرة .

وعن التعاون الصناعي، ذكر التقرير أنه تم إطلاق مشتروع مشترك لإنتاج "ماز" لمصنع مينسك للسيارات فى عام 2018 وتم تصنيع 72 مركبة حتى الآن، مضيفا أن هناك زيادة فى إنتاج الجرارات البيلاروسية فى المشروع المشترك المقام بالإسكندرية، وتم إجراء نموذج تجميعى لآلة حصاد الحبوب جومسيل ماش والتى تخضع حاليا لاختبارات فى الحقول الزراعية فى مصر، وتم فتح خط تجميع للرافعات أمكودور والمعدات الزراعية بوبرويسك أجروماش فى مصر.

وعن التعاون الزراعي، أفاد بأن كلا الجانبين تبادلا أكثر من 10 زيارات خلال عامى 2017 و2018 لدراسة إمكانيات التعاون فى مجال الزراعة، وطرح الجانب البيلاروسى للمتخصصين المصريين الخبرة البيلاروسية والتكنولوجيا لإقامة الصوبات الزراعية ومزارع اللحوم والألبان وأغذية الأطفال ومنتجات المخابز وخبز شيلم البيلاروسى ومنتجات الدجاج واللحوم .

كما طور المهندسون البيلاروسيون 4 وصفات لإنتاج الخبز المصرى باستخدام دقيق الشيلم البيلاروسى ونفذوا اختبارا فى هذا المجال لتدريب المتخصصين المصريين .

وعن مجال العلوم والتكنولوجيا، أوضح أنه تم وضع الإطار القانونى واسع النطاق بين البلدين لتطوير التعاون فى هذا المجال من خلال التوقيع على اتفاقيات الحكومة حول التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا وكذلك اتفاقية بين المكتبة الوطنية البيلاروسية ومكتبة الإسكندرية للتعاون فى مجال العلوم والمعلومات، لافتا إلى أن الأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر ينفذان 4 مشروعات بحثية فى مجال المواد النانوية وعلم الوراثة الجزيئية وعلوم المعادن .

وعن مجال التعليم والتدريب، أضاف التقرير أنه تم تدريب أكثر من 120 مصريا متخصصا من الحاصلين على شهادات من التعليم العالى و29 مرشحا للدراسات العلمية فى الجامعات البيلاروسية خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2018، مشيرا إلى 20 مصريا يدرسون فى بيلاروسيا فى العام الدراسى 2018 و2019 .

كما خصصت بيلاروسيا لأول مرة هذا العام منحا تعليمية للطلاب المصريين لنيل درجة البكالوريوس والماجستير فى الجامعات البيلاوسية، بينما يحصل المدرسون والطلاب البيلاروسيون على دورات للغة العربية التى تنظمها جامعة القاهرة .

ونوه بأن الجامعة البيلاروسية الحكومية التكنولوجية نظمت دورة تدريبية فى القاهرة لتدريب المتخصصين المصريين الواعدين فى مجال تصميم وإنتاج الإثاث .

وعن مجال الرياضة والشباب، ذكر التقرير أن بيلاروسيا تشارك فى المنتدى العالمى السنوى للشباب فى شرم الشيخ الذى ينظم تحت رعاية ومشاركة الرئيس السيسي، موضحا أن كلا الجانبين يتبادلان بانتظام الوفود الرياضية ويستخدمان المرافق الرياضية لتدريب الرياضيين المشاركين فى المسابقات.

وأجريت مباراة ودية لكرة القدم بين فرق الشباب من كلا البلدين فى فبراير عام 2018، بينما نظمت دورات تدرييبة مشتركة للملاكمة لفرق الشباب من كلا البلدين هذا العام .