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رفع 146 حالة إشغال على الطريق العام بمدينة أسوان

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:44 م
رفع 146 حالة إشغال على الطريق العام بمدينة أسوان حملة إزالة اشغال طريق
أسوان - عبد الله صلاح

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة، اليوم الاثنين، لضبط الأسواق ورفع الإشغالات والمخالفات بشوارع أبطال التحرير والسودانية وصلاح الدين، حيث إستهدفت الحملة تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع بجانب رفع 146 حالة إشغال على الطريق العام.

صرح بذلك أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، والذى أكد، أن الحملة شارك فيها شرطة المرافق والعاملين بحى غرب مدعمين بسيارات ومعدات مجلس المدينة ، لافتاً إلى أنه جارى إستمرار وتكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات بجميع أحياء المدينة أولاً بأول مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك من أجل إعادة الإنضباط للشارع الأسوانى، والقضاء على الإزدحام والإختناقات المرورية وبما يساهم فى تسهيل الحركة والتجوال أمام الأهالى والمواطنين وخاصة فى أوقات الذروة ، فضلاً عن منع أى تعديات أو مخالفات تشوه أو تسئ للمظهر الحضارى للشوارع والأسواق الداخلية.

 

 

 

 


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