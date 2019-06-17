ديوان حاكم دبى ينعى الشيخ منصور بن أحمد بن على آل ثانى

وكالات

أصدر ديوان حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، بيانا نعى فيه الشيخ منصور بن أحمد بن على آل ثانى، نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، والذى رحل عن عالمنا اليوم.

وقال ديوان حاكم دبى فى بيان النعى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى" ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبى المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن على آل ثانى نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وأشار ديوان حاكم دبى، إلى أن صلاة الجنازة سوف تقام فى مسجد زعبيل فى دبى، غدا، الثلاثاء، عقب صلاة العصر، ثم يوارى الثرى فى مقبرة أم هرير بر دبى.