سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ديوان حاكم دبى ينعى الشيخ منصور بن أحمد بن على آل ثانى

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:41 م
ديوان حاكم دبى ينعى الشيخ منصور بن أحمد بن على آل ثانى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر ديوان حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، بيانا نعى فيه الشيخ منصور بن أحمد بن على آل ثانى، نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، والذى رحل عن عالمنا اليوم.

وقال ديوان حاكم دبى فى بيان النعى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى" ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبى المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن على آل ثانى نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وأشار ديوان حاكم دبى، إلى أن صلاة الجنازة سوف تقام فى مسجد زعبيل فى دبى، غدا، الثلاثاء، عقب صلاة العصر، ثم يوارى الثرى فى مقبرة أم هرير بر دبى.

 


حاكم دبى

الشيخ محمد بن راشد

ديوان حاكم دبى

الشيخ منصور بن احمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. حاكم دبى يتقبل تهانى الشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات بزفاف أنجاله

الخميس، 06 يونيو 2019 09:14 م

فيديو.. كيف تحدث حاكم دبى عن الشيخ الراحل زايد آل نهيان فى كتاب قصتى؟

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 م

قادة الإمارات يتلألأون.. فنانة بريطانية تصمم "بورتريهات" لحاكم دبى والشيخ زايد آل نهيان وابنيه خليفة ومحمد بالكريستال.. استخدمت 2 مليون كريستالة وخرزة فى 4 لوحات.. وتنظم معرضا باسم "عام التسامح" لرد الجميل..صور

السبت، 11 مايو 2019 11:00 م

كيف نصح حاكم دبى ابنه "حمدان" عقب إهداءه ديوانه الشعرى "قصائدى فى حب الخيل"

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة