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خصم سابق لجونسون يعطيه دفعة لخلافة ماى فى رئاسة وزراء بريطانيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:24 م
خصم سابق لجونسون يعطيه دفعة لخلافة ماى فى رئاسة وزراء بريطانيا
رويترز

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تلقى مسعى وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماى دفعة اليوم الاثنين عندما أعلن أحد خصومه السابقين دعمه له قائلا إنه شبه متأكد من أن جونسون سيفوز بالمنصب.

وقال وزير الصحة مات هانكوك الذى خرج من السباق يوم الجمعة بعدما حصل على 20 صوتا فى أول اقتراع لنواب حزب المحافظين إن جونسون هو المرشح الأمثل لقيادة الحزب.

وأضاف فى مقالة نشرتها صحيفة التايمز "أدار بويس حملة منضبطة وفى حكم المؤكد سيكون رئيس وزرائنا المقبل. أرى أننا بحاجة للتكاتف عاجلا وليس آجلا".

وذكرت الصحيفة أن هانكوك مرشح قوى لتولى وزارة المالية إذا فاز جونسون بالسباق على خلافة ماى.

وحصل جونسون، الأوفر حظا لخلافة ماى، على دعم 114 نائبا من المحافظين في الجولة الأولى من انتخابات الزعامة. وأدلى 313 نائبا بأصواتهم في المجمل.

وخصومه الأقرب هم جيريمي هانت وزير الخارجية الذي حصل على 43 صوتا ومايكل جوف وزير البيئة وحصل على 37 صوتا ودومينيك راب الوزير السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وحصل على 27 صوتا.

وقال جوف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بوريس هو الأوفر حظا". وتجنب جونسون لفت الأنظار خلال السباق على الزعامة ولم يشارك في مناظرة بين المرشحين أمس الأحد.

وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم الثلاثاء على أن تعلن النتيجة في حوالي الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. وسيتم استبعاد أي مرشح يحصل على 32 صوتا أو أقل. وإذا حصل جميع المرشحين على أكثر من 32 صوتا فسيتم استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات.

وقد تلوح بوادر أزمة دستورية في الأفق إذا فاز جونسون برئاسة الوزراء ومضى قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وحاول البرلمان الحيلولة دون انسحاب بريطانيا من التكتل بهذا الشكل.

 

 

 


بريطانيا

بوريس جونسون

تيريزا ماى

مات هانكوك

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