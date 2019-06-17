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خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:48 م
خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة شقق سكنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تيسيرًا على المواطنين وتماشيًا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، أتاحت وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى (https://www.moi.gov.eg) تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

 

يتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى، وتم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.

 

 وللراغبين فى استخدام الخدمة الجديدة يمكنهم التعرف عليها وإتباع الخطوات الموضحة تفصيلًا على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.

 


تسجيل الشقق المؤجرة

شقق الارهاب

الشقق المؤجرة ماوى الارهاب

تقنين الشقق المؤجرة

اليوم السابع بلس

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