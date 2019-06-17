حكاية قرية العمار الكبرى.. بلد "تعيش فى المشمش".. فيديو وصور

كتب محمد قاسم

يعيش أبناء قرية العمار بالدقهلية، على زراعة المشمش، حيث يستمرون فى حصد المشمش بداية من شهر أكتوب وحتى شهر يناير، فينتجون أفضل الأنواع، فيما أطلق قاطنو متخصصون فى الرزاعة على قرية العمار موطن زراعة المشمشم فى جمهورية مصر العربية.