وتنتشر في العاصمة نواكشوط مئات المبادرات الداعمة للمرشحين، فضلًا عن انتشار الأمسيات الانتخابية الممتعة والتي تتوزع فيها داعمات كل من المرشحين الستة، حيث توجد خيم مطرزة في معظم الشوارع الرئيسية للعاصمة من خلال أغان وموسيقى يأخذ العندليب الأسمر وكوكب الشرق حيزًا كبيرًا، وذلك من أجل جذب الشباب.

وتحت الخيام تقدم لك النساء الشاي بالنعناع قبل أن يحاولن إقناعك ببرنامج مرشحهم الذي يعتبرونه الوحيد القادر على قيادة المرحلة، وقالت إحدى داعمات المرشح غزواني : إن الفريق أول - الذي قاد الجيش خلال السنوات العشر الماضية - هو الوحيد القادر على القيادة في الفترة الحالية"، مضيفة: "نحن كعرب مهددون اليوم وما حدث من إباحة دمائنا في الأعوام الأخيرة ما هو إلا تهديد".

وفي خيم أخرى، هناك نساء داعمات لرئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، وتعتقد إحدى داعماته إنه الوحيد القادر على إدارة المرحلة، مضيفة: "نحن مقبلون على أنهار من الغاز، ولا بد لنا من خبير اقتصادي مثل: محمد ولد بوبكر".