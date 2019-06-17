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حريديم يعتدون بالضرب على جنود إسرائيليين: اخرجوا أيها النازيين

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:36 م
حريديم يعتدون بالضرب على جنود إسرائيليين: اخرجوا أيها النازيين حريديم
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية "مكان" أن مجموعة من الحريديم اعتدوا بالضرب على جندى إسرائيلى اقتحم حى "ميئة شعاريم" بالقدس المحتلة معقل اليهود المتطرفين .

 

وقالت"مكان" إن أحد الحريديم عندما رأى الجندى داخل الحى ضربه بألة حادة على رأسه ، وعندما هرعت عناصر من الجيش والشرطة الإسرائيلية لإنقاذ الجندى تلقت وابلا من السباب والاعتداء.

 

وأضافت "مكان" أن الحريديم سبوا عناصر من الجيش قائلين: "إذهبوا أيها الصهاينة الملاعيين ..إذهبوا أيها النازيين ..اخرجوا من حينا أيها الأنجاس".

 

يذكر أن الحريديم يعتبرون الخدمة بالجيش الإسرائيلى هرطقة وكفراً لاعتقادهم أن الخدمة تلهى عن دراسة الشريعة اليهودية .

 

 


اسرائيل

الجيش الاسرائيلى

الحريديم

نازيين

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