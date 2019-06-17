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حبس عاطل اشترك مع آخر فى سرقة الكابلات الكهربائية بقرية الحبيل بالأقصر

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:52 م
حبس عاطل اشترك مع آخر فى سرقة الكابلات الكهربائية بقرية الحبيل بالأقصر حبس - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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قررت نيابة مركز الأقصر، برئاسة المستشار عمرو أحمد عبدالرحمن، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة الكابلات الكهربائية بقرية الحبيل، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك لإتهامه بتكوين عصابة مع آخر تخصصت فى سرقة أسلاك الضغط الكهربائى، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الهارب.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء وائل نصار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البياضية تفيد بقيام كلا من "أ..ا.أ" 23 سنة عاطل، و"ح.أ.م" 25 سنة حداد لحام، بتكوين عصابة تخصصت فى سرقات الكابلات الكهربائية، وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد أدهم الملوانى رئيس مباحث مركز شرطة البياضية والنقيب أحمد نصر البعيري، من ضبط المتهم الأول لدى استقلاله دراجة نارية تحمل أرقام "83321 الأقصر" ماركة هوجيانج حمراء اللون برفقة المتهم الثانى وبحوزتهما 7 لفافات مختلفة الأحجام والأطوال من الكابلات الكهربائية ومقص حديدي، فيما لاذ المتهم الثانى بالفرار، وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر إعترف بقيامه بالإشتراك مع المتهم الهارب بسرقة أسلاك الضغط الكهربائى من منطقة الحبيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3026 جنح مركز شرطة البياضية لسنة 2019 وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 15 يوما وتكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الهارب.

 


الاقصر

حبس متهم سرق كابلات كهربائية

النيابة العامة بالاقصر

مديرية امن الاقصر

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