حبس المتهم بسرقة 20 ألف جنيه من سيارة مهندس بالشروق 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس"سائق"، لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه، من داخل سيارة بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجح ضباط مباحث القاهرة، فى القبض على سائق بعد سرقته 20 ألف جنيه، من داخل سيارة بمدينة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق، من بلاغاً من مهندس، يفيد بأنه عقب قيامه بترك سيارته أمام أحد المولات التجارية، ولدى عودته اكتشف سرقة 20 ألف جنيه من داخل "تابلوه" السيارة، مضيفاً أنه ترك سهواً السيارة مفتوحة الأبواب.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "سائق"، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.