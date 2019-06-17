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حالة من الهدوء تسود بنين بعد أسبوع من الاشتباكات بين الشرطة وأنصار الرئيس السابق

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:27 م
حالة من الهدوء تسود بنين بعد أسبوع من الاشتباكات بين الشرطة وأنصار الرئيس السابق قوات الامن فى بنين
أ ش أ

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 سادت حالة من الهدوء اليوم الإثنين منطقة وسط بنين ، وذلك بعد أسبوع من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن ، وأنصار الرئيس السابق بوني يايي ، الذين أغلقوا الطرق الرئيسية في البلاد.
 
وذكر راديو "أفريقيا 1" نقلا عن ضابط في الشرطة قوله اليوم ـ إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة منذ صباح السبت الماضي، لافتا إلى عودة الهدوء في كل من : تشورو، وساف ، وأنه لن يتم رفع الحواجز الأمنية في وقت مبكر.
 
وعلى صعيد متصل ، أعلنت السلطات في بنين أن هناك مفاوضات غير رسمية تجرى بين مسئولين منتخبين والمبعوثين الحكوميين وقوات الأمن والمتظاهرين المسلحين، وذلك منذ يوم أمس الأحد في هاتين المنطقتين ، حيث خلفت الاشتباكات قتيلين على الأقل في صفوف المدنيين، كما أصيب خمسون ضابط شرطة.
 
وكانت أعمال عنف قد اندلعت يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "تشوروو" مسقط رأس الرئيس السابق بوني يايي ، وذلك بعد اعتقال شخصين لاتهامهما بارتكاب أعمال عنف خلال تنظيم الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من أبريل الماضي.
 
يذكر أن سكان مدينة "سافي" التي تبعد مائة كيلومتر جنوب البلاد - قاموا بإغلاق الطريق لمنع عناصر من الشرطة من الوصول إلى منطقة "تشورو".

بنين

بوني يايي

تشوروو

الانتخابات التشريعية

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