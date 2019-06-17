جهاز تنمية المشروعات بالوادى الجديد يمول 45 مشروعا بـ2.3 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن محمود سبع، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، أن الجهاز ضخ 2.3 مليون جنيه لعدد 45 مشروعا تجاريا وإنتاجا حيوانيا وخدميا بالمحافظة.

وأضاف "سبع"، أن تلك المشروعات تم تمويلها خلال الفترة من 1 مايو حتى 31 مايو الجارى، مؤكداً أن تلك المشروعات وفرت 77 فرصة عمل لأبناء المحافظة، موضحا أن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية، وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.

وعلى جانب آخر، أعلنت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن دعم وزارة الصحة لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية القروية بـ84 طبيبًا.

وأكدت "مشرف"، دعم المحافظة بأطباء تكليف حديث، بعد تكرار شكاوى المواطنين من نقص الكوادر الطبية فى المناطق البعيدة والنائية.

وأوضحت، "مشرف"، تسليم العمل للمكلفين الجدد، خاصة فى الوحدات الصحية القروية لسد العجز فى هذه المناطق البعيدة، والوصول بالخدمة الطبية للمناطق المحرومة، وأنها تسعى لتوفير كافة الاحتياجات من أطباء ومعدات لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، فى ظل النقص الشديد فى الكوادر الطبية، ونجحت المديرية خلال الفترة الأخيرة فى إبرام تعاقدات مع أساتذة بكلية الطب جامعة أسيوط لتقديم الخدمة فى تخصصات الأورام والتخدير والأوعية الدموية والنخاع والجراحة العام بشكل أسبوعي.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، عن رفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات الزراعية المنتشرة على مستوى المحافظة لرصد أى ظهور لدودة الحشد الخريفى.

وقال المرسي، فى بيان صحفي، إنه حتى الآن لم ترصد المديرية أى إصابات لهذه الدودة على مستوى الإدارات والوحدات الزراعية، لافتا أنه تم تكليف لجان فنية للمرور والرصد اليومى لمتابعة ظهورها فى أى وقت، كما يوجد تنسيق كامل بين مديرية الزراعة والإدارة المركزية للمكافحة.

وأضاف المرسي، أن دودة الحشد الخريفية عبارة عن آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من نوع نباتى وتسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب المهمة اقتصاديا مثل الذرة الشامية، الذرة الرفيعة وكذلك محاصيل الخضر، ويعتبر الطور اليرقى للحشرة هو الطور الضار.

كما أشار إلى أن الحشرة تقوم بالتكاثر بمعدل عدة أجيال فى السنة الواحدة وتستطيع الحشرات الكاملة الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم فى الليلة الواحدة.

كما أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، عن إدراج تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة مشروعاتها.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الخطة تشمل إحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بكل من (السبط الغربية - الشركة ٥٥ - جدة - اللواء صبيح - بدخلو - العوينة)، وكذلك إحلال وتجديد محطات الصرف الصحى بكل من (أبو هريرة بالفرافرة - إحلال جزئى لمحطة الرفع الرئيسية بالخارجة وموط) .

وأكدت الشركة إن الخطة تشمل إحلال وتجديد خطوط إنحدار صرف صحى بمدينة الخارجة وشبكات مياه الشرب بمركز الداخلة، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من الأعطال بمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى.