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تموين الأقصر: إحباط بيع نصف طن دقيق مدعم بمعرفة صاحب مخبز بالسوق السوداء

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:09 ص
تموين الأقصر: إحباط بيع نصف طن دقيق مدعم بمعرفة صاحب مخبز بالسوق السوداء جانب من المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يتم إطلاق حملات من رجال الرقابة التموينية بصورة يومية صباحاً ومساءاً على كافة المخابز والمطاحن والمحلات لضبط المخالفين والسيطرة على الأسواق، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن ضبط نصف طن دقيق مخابز مدعم بأحد المخابز وذلك قبيل بيعها بالسوق السوداء بمعرفة "ك.أ.م"، موضحاً أن رجال الرقابة نجحوا فى إحباط محاولة بيع 10 أجولة دقيق مخابز مدعم بإجمالى وزن 500 كيلو، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 6230 جنح القسم، وجارى العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


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وزارة التموين

حملات تموينية بالاقصر

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

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