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تفاصيل مصرع 3 عمال فى بيارة صرف صحى بينهم أب وابنه بالدقهلية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:50 م
تفاصيل مصرع 3 عمال فى بيارة صرف صحى بينهم أب وابنه بالدقهلية بيارة صرف صحى - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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شهدت قرية صدقا التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، حادثا مأساويا بعد أن لقى ثلاثة عمال بشركة مقاولات مصرعهم داخل بيارة للصرف الصحى بينهم أب وابنه.

وبدأت الواقعة بعد أن ارتفعت مياه الصرف الصحى داخل بيارة بالقرية، فطلب الأب (رئيس العمال) من ابنه النزول من أجل تسليك البيارة وتسيير المياه بها، وحال نزوله، على سلم خشبى متهالك فانكسر وسقط داخل البيارة، فسارع الأب للحاق بابنه وإنقاذه إلا أنه سقط أيضا ولم يستطع الخروج فنزل عامل آخر لإنقاذهما ولكنه سقط داخل البيارة، ولم يتمكن من العودة مرة أخرى، وحاول الابن الثانى وشقيق الفقيد الأول إنقاذ والده وشقيقه إلا أن محاولاته باءت بالفشل وأصيب باختناقات وتم إخراجه ونقله للمستشفى.

وتمكن العاملون من استخراج الجثث ونقلها إلى مشرحة مستشفى صدقا.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز تمى الامديد، بوصول كل من عبد الرحمن كامل 50 سنة مقيم أشمون بمحافظة المنوفية، ونجله محمود 25 سنة، وهشام صالح خضر مسلم مقيم القنطرة غرب الإسماعيلية، جثث هامدة، نتيجة الغرق داخل بيارة صرف صحى، وإصابة نجل الأول باختناقات وتم نقله للعناية المركزة.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اثناء عملية تسليك البيارة سقط الثلاثة نتيجة ارتفاع المياه داخل البيارة بارتفاع 3 أمتار.

تم التحفظ على "أحمد.م.ع"، المهندس المسئول عن المشروع، لحين انتهاء التحقيقات، وتحرير محضر بالواقعة.


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