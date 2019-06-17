تغيير مديرى إدارات الأوقاف فى اجتماع طارئ بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على مديري الإدارات والأئمة متابعة مدرسة المسجد الجامع ونشاطها والتى بلغت 188 مدرسة جامعة، الاهتمام بالنشء.



جانب من الاجتماع

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم، مع الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة ومديرى الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ.

وفي بداية الاجتماع شكر وكيل الوزارة مديري الإدارات والأئمة الجهد المبذول خلال شهر رمضان، كما تم التأكيد على عددٍ من النقاط من أهمها مشروع صكوك الأضاحى، وساحات عيد الأضحى المبارك، والرد الفوري على المكاتبات، ومتابعة المقارئ.



جانب من الاجتماع

وفي إطار تنشيط العمل الدعوي والدفع بالقيادات الشابة في مفاصل المديرية وتجديد الدماء، كلف الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة كلاً من الشيخ عبدالسلام رزق عبدالسلام مديراً لإدارة الرمل، والشيخ محمد عبدالعزيز عوض مديراً لإدارة المنتزه، والشيخ حاتم أبو بكر سالم مديراً لإدارة شرق، والشيخ عبدالرازق عبدالله عبدالرازق مديرا لإدارة العامرية أول.