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ترامب يطرد مسؤولا من المكتب البيضاوى بسبب سعاله

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:49 م
ترامب يطرد مسؤولا من المكتب البيضاوى بسبب سعاله ترامب
وكالات

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طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، مغادرة المكتب البيضاوي خلال مقابلة له ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، طلب ترامب من مولفاني مغادرة مكتب البيت الأبيض خلال مقابلة كان الرئيس يجريها مع إحدى القنوات التلفزيونية.
 
وخلال المقابلة ترامب مع شبكة "ABC" وعند سؤاله عن القوانين الضريبية، بدأ شخص خلف الكواليس بالسعال، الأمر الذي دعا ترامب لطلب مغادرته للمكتب، قائلا: "أنا لا أحب ذلك، كما تعلمون، إن كنت ستسعل فيرجى مغادرة القاعة. لا يمكنك ذلك. لا يمكنك السعال هنا".

دونالد ترامب

البيت الأبيض

المكتب البيضاوي

القوانين الضريبية

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