ترامب يراهن على شعبيته.. ويؤكد: أنصارى ربما يطالبون بأكثر من ولايتين رئاسيتين

طرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس، الأحد، احتمال بقائه فى منصبه لأكثر من فترتين، وأشار، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن أنصاره ربما يطالبونه بالبقاء لفترة أطول.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب الذى سيطلق حملة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة غدا الثلاثاء من أورلاندو، قد سبق ومزح بشأن البقاء لأكثر من فترتين، منها مرة خلال إحدى الفعاليات فى إبريل الماضى عندما قال أمام حشد أنه ربما يظل فى المكتب البيضاوى على الأقل لـ 10 أو 14 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعديل 22 للدستور يقصر تولى الرئاسة على فترتين متعاقبتين.

وفى سلسلة من التغريدات أمس الأحد، أعرب ترامب أيضا عن استيائه من التغطية الإخبارية المتعلقة بإدارته من قبل صحيفتى "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" ووصفهما بأنهما عدوتان للشعب.

وقال ترامب فى تغريدة: "الخبر الجيد هو أنه فى نهاية العام السادس، وبعد أن تصبح أمريكا عظيمة مرة أخرى وأغادر البيت الأبيض الجميل (هل تعتقدون أن الناس سيطالبون بالبقاء لفترة أطول، الحفاظ على أمريكا عظيمة)، فإن هاتين الصحيفتين المروعتين لن يجدا عملا، وسيتم نساينهما إلى الأبد".

وكان ترامب قد طرح الشهر الماضى فكرة أن يبقى لعامين إضافيين عوضا عن الوقت الذى أمضاه المحقق الخاص السابق روبرت مولر يحقق فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016. وقام ترامب بمشاركة تغريدة قال فيها جيرى جالويل، رئيس جامعة ليبرتى: "يجب أن يقضى ترامب عامين إضافيين لفترته الأولى عوضا عن الوقت المسروق منه بهذا الانقلاب الفاسد الفاشل".