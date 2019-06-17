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تحقيقات: ضائقة مالية سبب سرقة خادمة مشغولات ذهبية من شقة المقطم

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:24 م
تحقيقات: ضائقة مالية سبب سرقة خادمة مشغولات ذهبية من شقة المقطم مشغولات ذهبية مسروقة - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة المقطم والخليفة، التحقيق مع خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة محامية فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة استخدمت أسلوب المغافلة لتنفيذ جريمتها والدافع ورائها مرورها بضائقة مالية، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمة للتأكد من قيماها بتنفيذ جرائم سابقة من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغا من إحدى السيدات تعمل محامية 39 سنة مقيم بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "حلق أطفال  - 3 سلسلة  - 3 خاتم  - مبلغ مالى  - 2 جهاز تابلت - مكواة ملابس - مكواة شعر - مجموعة من الأنتيكات والإكسسوارات الحريمى" من داخل الشقة سكنها واتهمت خادمة  24 سنة "تعمل طرف المجنى عليها" - مقيمة بدائرة القسم.

وأضافت التحقيقات، إلى أنه بإعداد الأكمنة تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بتسليمها المسروقات لزوجها حارس عقار تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليه، وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، باستدعاء المجنى عليها  تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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