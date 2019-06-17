سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:56 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة - ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي الخطوط السعودية رقم 338 المتجهة إلى الدمام الأخرى رقم 413 المتجهة إلى مدينة الرياض، قد تأخر إقلاعهما لأكثر من ساعة بسبب ظروف تشغيل الرحلات. 
 
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الأثيوبية رقم 453 المتجهة إلي أديس أبابا، تأخرت لأكثر من ساعة، وأيضا رحلة شركة طيران نسما رقم 170 المتجهة إلى مدينة جدة السعودية، بسبب أعمال الصيانة على الرحلات. 
 
وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أى تأخيرات أو مؤثرات خارجية، وفقا لجداول التشغيل.
 
 
 
 
 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

تاخر رحلات

صيانة طائرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة