بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

كتبت أمنية الموجى

أنهت منذ قليل كل من الفنانة منى فاورق وشيما الحاج، إجراءات إخلاء سبيلهما، من قسم شرطة أول مدينة نصر، وسط حراسة أمنية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات المسيئة".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور فى المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للمتهمتين فى أوضاع مخلة.