"بتقبيل الأيدى والأحضان" طالبات الثانوية يودعن أولياء أمورهن أمام اللجان

مع بداية دخول طالبات الثانوية العامة للجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية للغات، بمدينة 6 أكتوبر، لتأدية امتحانات مواد الأحياء والديناميكا لطلاب الشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، ودعت كل طالبة ذويها بطريقتها الخاصة.

فبعد لحظات من وصول "مروة" بصبحة والدها، فى التاكسى الخاص به، نزلا سويا أمام بوابات المدرسة، فمازحها بقوله لها "الأجرة يا أستاذة مروة" ، ثم أعطاها "المصروف"، فما كان منها إلا أنها انحنت على يده قبل سحبها للنقود، وقبلتها.

وعلى بعد خطوات من مروة، كانت "أميرة" جالسة بالقرب من والدتها التى تحمل على ذراعيها شقيقتها ذات الـ 8 أشهر، تراجع مادة الأحياء، بالتزامن مع دعاء والدتها لها، ليكون الامتحان أكثر سهولة عما سبقه، وأن يخفف من قلقها عن مستوى إجابتها لامتحانى اللغتين العربية والإنجليزية، ومع نداء مسئولى اللجنة لأميرة بضرورة دخولها للجنة، احتضنت الطالبة والدتها وقبلت شقيقتها الصغرى.