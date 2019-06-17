"بالقانون".. تعرف على عقوبة تقليد العملات وتداولها

كتب أحمد الجعفرى

وضع القانون عقوبات مشددة للمتهمين فى قضايا تقليد وتزييف العملات، لحماية الاقتصاد من مخاطر تلك الجريمة.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامى والخبير القانونى، إن عقوبة تقليد وتزيف وتزير العملات الورقية أو المعدنية المتداولة فى مصر أو فى خارج مصر تصل إلى السجن المشدد، ويعتبر التزييف انتقاص شىء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

وتابع "عبد الجواد"، أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.