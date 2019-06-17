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الإثنين، 17 يونيو 2019 11:55 م
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انهيار جزئى بعقار شرق الإسكندرية دون إصابات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:53 م
انهيار جزئى بعقار شرق الإسكندرية دون إصابات انهيار جزئى بعقار - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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وقع اليوم انهيار جزئى بعقار بحى المنتزة أول دون اصابات، حيث شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول على التوجه الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على البلاغ الوارد، اليوم الاثنين، بشأن تساقط أجزاء من عقار أول شارع إسكندر إبراهيم بميامى، حيث توجهت وحدة الإزالة المسائية للعقار المذكور وقامت بوضع حواجز خشبية أمام  العقار حرصا على سلامة المواطنين.
 
من جهة أخرى وبخصوص وجود إشغالات في محيط مخبز دربالة قامت اليوم الاثنين ، وحدة الإزالة برفع الإشغالات التى تعيق المارة والطريق العام وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.
 
 

 


الاسكندرية

المنتزة

انهيار عقار

محافظة الاسكندرية

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