انهيار جزئى بعقار شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - جاكلين منير

وقع اليوم انهيار جزئى بعقار بحى المنتزة أول دون اصابات، حيث شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول على التوجه الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على البلاغ الوارد، اليوم الاثنين، بشأن تساقط أجزاء من عقار أول شارع إسكندر إبراهيم بميامى، حيث توجهت وحدة الإزالة المسائية للعقار المذكور وقامت بوضع حواجز خشبية أمام العقار حرصا على سلامة المواطنين.