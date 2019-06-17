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انطلاق أول مزاد فنى خيرى بالسعودية خلال أيام لتمويل بناء متحف للتراث بجدة

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:58 م
انطلاق أول مزاد فنى خيرى بالسعودية خلال أيام لتمويل بناء متحف للتراث بجدة مدينة جدة - أرشيفية
كتب :مصطفى عنبر

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أيام قليلة تفصل محبى الفن والتراث عن انطلاق أول مزاد فنى خيرى بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "فن من أجل البلد"، يُعرض من خلاله نحو 43 عملًا فنيًا من أرقى أعمال فنانى منطقة الشرق الأوسط، ويخصص ريعه لبناء متحف فى منطقة جدة البلد، المدرجة رسميًا فى لائحة التراث العالمى لليونيسكو، ودعم مؤسسة غير ربحية توفر دعمًا للأطفال ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة.

 

وتحتضن مدينة جدة التاريخية المزاد، الذى تنظمه كل من وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" العالمية للمزادات الفنية، يوم 26 يونيو الجارى، فى بيت نصيف التاريخى، وذلك فى إطار خطط التنمية الثقافية التى تقودها وزارة الثقافة، والتى تهدف فى مجملها إلى صناعة قطاع ثقافى مزدهر يدعم الاقتصاد الوطنى ويعمل على تحسين جودة الحياة، وفق رؤية المملكة 2030.

 

ويُعَدُ متحف "البلد" مشروعًا واعدًا تسعى المملكة من خلاله للحفاظ على أصالة مدينة "جدة البلد"، كما سيعرض جوانب من تراث المملكة العربية السعودية، وسيقدّمها لجمهور واسع من المهتمين.

 

فى المقابل، فإن مزاد جدة التاريخية هو الأول الذى تنفذه دار "كريستيز" داخل المملكة وذلك بعد نشاطها المتميز فى الشرق الأوسط الذى جمعت خلاله أكثر من 25 مليون دولار فى المزادات الخيرية التى نظمتها فى المنطقة ابتداء من العام 2005م، كما تستحوذ على مساحة مهمة من حركة الفن فى العالم، وبلغ حجم مبيعاتها فى عام 2018م أكثر من 7 مليارات دولار.

 


السعودية

مزاد خيرى

جدة

اليونسكو

متحف

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