اليوم السابع: الاقتصاد يتصدر مباحثات السيسى فى جولته الأوروبية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها تفاصيل الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاقتصاد يتصدر مباحثات السيسى فى جولته الأوروبية.. الرئيس يلتقى رجال الأعمال والمستثمرين فى "مينسك".. ويتوجه إلى رومانيا بعد ختام زيارته لبيلاروسيا.. ويستعرض جهود تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى كلمة تاريخية بجامعة "بوخارست"

السيسى يتفقد استاد القاهرة قبل حفل افتتاح "أمم أفريقيا".. الرئيس يطمئن على التنظيم.. السيسى يتفقد أعمال التطوير والاستعدادات الأخيرة فى استاد القاهرة.. ويؤكد: بطولة أمم أفريقيا تمثل قوة دفع إيجابية للرياضة

"مدبولى": مصر شهدت نقلة نوعية فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى.. رئيس الوزراء بمؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": قرارات "القومى للمدفوعات" ساهمت فى العديد من الإنجازات

يوم سعيد لطلاب الثانوية العامة.. أحياء متوسطة وسهولة الفلسفة تدفع الطلاب لمغادرة اللجان مبكراً.. و"التعليم": أسئلة الديناميكا واضحة ومن الكتاب المدرسى

المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الفيزياء "لغات"

رسائل دعم للجيش الليبى فى حربه ضد الميليشيات.. القوى الوطنية الليبية تحذر من الإرهاب التركى – القطرى

قتل مهندسا زراعيا.. نجل برلمانية بأسيوط ينتظر المحاكمة فى حادث سيارة

ناصف ساويرس: الشركة الجديدة تمتلك قدرات كبيرة.. إنشاء أكبر شركة للأسمدة النيتروجينية بالشرق الأوسط

تشكيل المنتخب الوطنى جاهز.. 5 مكاسب للفراعنة بعد وديتى تنزانيا وغينيا.. تجريب أكثر من طريقة لعب.. عودة السعيد لـ "كان" 2019 .. وخلاف فى حراسة المرمى