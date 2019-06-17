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اليوم السابع: الاقتصاد يتصدر مباحثات السيسى فى جولته الأوروبية

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:42 م
اليوم السابع: الاقتصاد يتصدر مباحثات السيسى فى جولته الأوروبية اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها تفاصيل الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

الاقتصاد يتصدر مباحثات السيسى فى جولته الأوروبية.. الرئيس يلتقى رجال الأعمال والمستثمرين فى "مينسك".. ويتوجه إلى رومانيا بعد ختام زيارته لبيلاروسيا.. ويستعرض جهود تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى كلمة تاريخية بجامعة "بوخارست"

 

السيسى يتفقد استاد القاهرة قبل حفل افتتاح "أمم أفريقيا".. الرئيس يطمئن على التنظيم.. السيسى يتفقد أعمال التطوير والاستعدادات الأخيرة فى استاد القاهرة.. ويؤكد: بطولة أمم أفريقيا تمثل قوة دفع إيجابية للرياضة

 

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اليوم السابع

 


السيسي

بيلا روسيا

ناصف ساويرس

استاد القاهرة

امم افريقيا

الجيش الليبي

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